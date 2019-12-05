شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب فى السعودية عند كبار السن وطرق التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبار السن هم جزء كبيرة من المجتمع، ويجب الاهتمام بصحتهم النفسية لأنهم يصبحون أكثر عرضة للمشاكل النفسية وأبرزها الاكتئاب، ووفقا لدور السعودية للسيطرة علي الاكتئاب عند كبار السن، نشرت وزارة الصحة السعودية بعض الأعراض والأسباب الهامة لكبار السن المصابين بالاكتئاب.

هناك العديد من العوامل الاجتماعية والنفسية والبيولوجية التي تساهم وتؤثر في الحالة الصحية والنفسية للمريض بالاكتئاب، فنجد أن كبار السن الذين يعانون من الفقر، أو العزلة الاجتماعية، تزيد من فرص تعرضهم للاكتئاب.

ونجد أن الاكتئاب عند كبار السن هو اضطراب نفسي يتسبب في مرور الشخص بحالة من الحزن الدائم ولا يستطيع أحد إخراج الشخص من هذا الأمر، كما أن الاكتئاب عند كبار السن يتسبب أيضا في تعرض كبار السن لعدم القدرة على التفكير الجيد والطبيعي فهو يتسبب في إعاقة الشخص المصاب.

من أعراض إصابة كبار السن بالاكتئاب هي:

- الشعور بالانحطاط النفسي والحزن.

-فقدان الرغبة في القيام بأي نشاط.

-يتعرض كبار السن الذين يعانون من الاكتئاب بانخفاض الوزن أو زيادته.

-يتعرضون لصعوبة النوم أو الإفراط فيه.

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-الشعور بالغضب والانفعال العصبي أو الخمول.

-يتعرضون لنوبات من البكاء الشديدة والكثيرة.

- الشعور بالتعب الشديد .

- وجود مشكلات في التركيز ويصابون بحالة من عدم القدرة علي اتخاذ القرارات.

-سيطرة تفكرهم علي الموت أو الانتحار وفي حالة زيادة نسبة الاكتئاب يخططون لطريقة للانتحار.

ويجب عدم اهمال الاهتمام بكبار السن الذين يعانون من الاكتئاب، لان هذا الأمر يتسبب في تعرض حالتهم للسوء.

وعن أسباب الاكتئاب عند كبار السن، تعمل الأسباب العضوية أي تغيرات تطرق في كمياء المخ كمادة السيروتونين والنورادرينالين، تتسبب في الاكتئاب، كما تلعب الوراثة دور في الاصابة أي انه وراثة.

كما تلعب البيئة دور كبير في الإصابة بالاكتئاب، ككثرة التعرض للعنف أو التعرض للاعتداء الجسدي أو النفسي، وأيضا كثرة الضغوط الحياتية.

ويعتمد علاج المسنين من الاكتئاب علي مساعدتهم للذهاب للطبيب النفسي الذي يساعد في تحسن الحالة، فهناك بعض الفحوصات التي يقوم بها المريض للمساعدة في العلاج، كما علي المريض التجالس مع المقربين له، وقضاء وقت مع الأسرة مع التحدث مع الطبيب عن احساسه السلبي والايجابي أي كل ما يشعر به.