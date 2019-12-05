"الحب" وصفة سحرية للذين يُعانون مِن حالة صحية واجتماعية سيئة

أكّدت الدكتورة أميرة حبراير استشارية العلاقات الزوجية، أنّ هناك أسبابا صحية واجتماعية عديدة تجعل الجميع بحاجة إلى الوقوع في الحب في أسرع وقت ممكن، ولخّصتها في الآتي:

الحب يعلمنا التعاطف

نحن بحاجة إلى التعاطف في علاقاتنا، لأنه يساعدنا على فهم مشاعر من حولنا، فبعد الوقوع في الحب، يلاحظ البعض أنهم يبدون أكثر تعاطفاً، ليس فقط تجاه المقربين منهم، ولكن أيضاً تجاه الغرباء كذلك.

الحب يعطينا الصبر

إذا لم تفهمي أبداً سبب احتياجك إلى التحلي بالصبر مع الآخرين، فسوف يعلمك الحب هذا الدرس. الصبر هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات الثقة. سيأتي يوم تدركين فيه أن رفيقك ليس بالطريقة التي تتوقعينها، وعليك التعامل معه لتجنب خيبة الأمل والإحباط.

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الحب يجعل لدينا دافعاً

في بعض الحالات، يكون الأشخاص قادرين على الوصول إلى أهداف لم يسبق لهم أن حلموا بها، أو غيروا أسلوب حياتهم بسبب الإلهام الذي قدمه لهم الحب. إنه دعامة الدافع والأمل، وتؤكد العديد من القصص صحّة ذلك.

الحب يعرّفك بنفسك

في هذا الوقت سوف يجبرك الحب على وضع حدود لك وللغير وسيجعل الآخرين يعاملونك باحترام، كما يساعدك الحب على فهم نفسك بشكل أفضل. محاولة أن تكون مثالية ليست عنصراً جيداً لأي علاقة على الإطلاق. كل ما عليك فعله هو أن تكون أمينة وشفافة حتى لو كان لديك الكثير من المخاوف. ليس من الحكمة أن تتظاهري بأنك لست على طبيعتكِ، فالحب يساعدك في التعرف على نفسك واحتياجاتك وعلى نقاط القوة لديك. لن تزدهر علاقاتك إلا بعد أن تعرفي ما تريدنه حقاً وكيف تحصلين عليه.

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الحب يوسع دائرة اهتماماتك

الحب يجعلك ترغبين في استكشاف جوانب جديدة من الحياة بسبب الطاقة التي ترتفع بداخلك وفي الواقع، فقد تصبحين مهتمة بأكثر من مجرد إمساك الكتب أو مشاهدة الأفلام وعيش نمط حياة أكثر صحة، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب استكشافها في العالم، دعي الحب يعرضها لك!

الحب يعلمنا أن نغفر

كلنا بشر، وكل واحد منا يرتكب أخطاء. هذا ليس بالأمر السهل، ولكن عندما يتعلق الأمر بقوة الحب، لا يوجد شيء يمكن أن يمنعنا من التسامح. الحب يمنحنا القدرة على مسامحة الآخرين.

الحب يجعلنا أقوى

الحب يجعلنا نعيش الحياة على أكمل وجه، فالحب هو الحياة نفسها.

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