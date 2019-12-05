أفكار عصرية لإحداث ثورة في الديكورات الكلاسيكية منها المنحوتات

تشعر كثيرات بالملل من رؤية الديكورات نفسها في المنزل لفترات طويلة، ما يؤثّر على حالتهن النفسية بشكل سلبي، ومن هنا أهمية عمل بعض التعديلات والتغييرات البسيطة، التي يمكن أن تعيد الروح إلى ديكور المنزل كل فترة، وتجلب لكِ طاقة متجدّدة كل يوم.

هنا مجموعة من اللمسات البسيطة التي يمكن اعتمادها في منزلكِ بسهولة ويُسر، فتعيدين من خلالها الروح إلى ديكوركِ، وإلى نفسيتكِ أيضا.

المنحوتات

يمكن إضافة بعض التماثيل أو المنحوتات فوق الخزانة، أو بجانب المصباح المكتبي، أو كخلفية أمام النافذة، أو أي مكان ترينه مناسبا.

المرايا في الفضاء

إنها الخدعة المثالية لتوسعة المكان عن طريق استخدام المرايا، وخاصة عند مدخل المنزل، ويفضّل أن تكون المرايا ضخمة وكبيرة الحجم.

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خلفيات يمكن إزالتتها

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وضع خلفية قابلة للإزالة في أحد الجدران لمسة متطورة، ويمكن أن تكون خلفية أنيقة مزخرفة لإحدى غرف المنزل.

أمام النافذة

يجب الحرص على الاستفادة من المنطقة التي أمام النافذة الكبيرة، بوضع بعض النباتات الخضراء الطبيعية، ما يوفّر مظهرا جميلا وبديعا، وخاصة عند تساقط أشعة الشمس عليه.

تزيين الخزانات

إن كانت لديكِ خزانة كبيرة، فهذا أمر جيد، حيث يمكن استغلال دفاتها الخارجية من خلال تعليق بعض اللوحات المميزة.

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