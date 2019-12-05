شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر العمرة.. نصائح هامة للوقاية من التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق موسم العمرة منذ نهاية الشهر الماضى ويسافر عدد كبير من الأشخاص لأداء منسك العمرة وهو ما يتوجب عليهم اتباع عدد من النصائح الهامة لمنع الإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية.

الحجاج والمعتمرون هم أكثر عرضة للأمراض والعدوى والأمراض الفيروسية، نتيجة الازدحام أو تناول الأطعمة الملوثة، لذلك ينصح المعتمرين باتباع بعض النصائح للوقاية من التسمم الغذائى حسب ما ذكره موقع " medicalnewstoday".

نصائح عند السفر لأداء العمره:

1: ينصح بتجنب الأطعمة مجهولة المصدر أو الخضراوات المكشوفة، وينصح بغسل الخضراوات جيدا قبل تناولها مع الاهتمام بطهي الطعام جيدا.

2: ينصح بعدم ترك الطعام مكشوفا لفترات طويلة منعا لتعرضه للفيروسات والجراثيم التى تنتقل وتؤثر على حالتك الصحية.

3: الحرص على غسل اليدين باستمرار، خصوصا قبل وبعد تناول الطعام أو استخدام المرحاض.

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4: ينصح بتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة التى تنتشر فيها الفيروسات والجراثيم، مع استخدام كمامة على الفم لتجنب العدوى.

5: عدم تناول المياه المكشوفة والحرص على استخدام زجاجة المياه الخاصة بك فقط.

6: ينصح بتجنب تبادل الأدوات الشخصية من شخص لآخر سواء شفرات الحلاقة أو فرشاة الشعر أو ملاعق الطعام، وذلك للوقاية من العدوى والفيروسات.

7: ينصح بوضع الأدوية الخاصة بالمعدة والمطهر المعوى فى شنطة الإسعافات الأولية فى العمره، لعلاج النزلات المعوية والتسمم فورا.