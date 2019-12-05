شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان متنسهاش وتندمى".. عبوة ذكية لحبوب منع الحمل تنبهك بمواعيد تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تذكر مواعيد تناول الأدوية فى توقيتاتها المحددة من قبل الطبيب مشكلة عاملة لدى كثير من الناس، وفى محاولة لمساعدة السيدات اللاتى يريدن تنظيم عملية الإنجاب، وصل مصميين لابتكار زجاجة حبوب منع الحمل الذكية التى توزع الأقراص تلقائيًا فى وقت محدد، وهى عبوة دواء موثوقة بنسبة 100%، وفقًا لتجربة لمرضى NHS، وهى تجربة تمهد لاستخدام العبوة مع المصابين بأمراض مزمنة.

ويوضح تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه يتم فتح جهاز Pill Connect فى وقت محدد مسبقًا، ويسجل ما إذا كان المريض قد أخذ دواءه ويرسل لهم تذكيرات إذا لم يفعلوا ذلك، وتبدو عبوة الدواء الذكية مثل أى زجاجة حبوب أخرى، ولكن يتم التحكم فى فتح تلك العبوة الجديدة تطبيق الهاتف المحمول الذى يتحكم فى فتحة توزيع الأدوية الذكية.



عبوة حبوب منع الحمل الذكية

ويقول التقرير "عندما يصل الوقت المحدد لتناول الدواء، يستجيب المريض لتذكير على التطبيق، مما يؤدى إلى فتح فتحة التوزيع، ثم يقوم المريض بإمالة الزجاجة لاستخراج حبوب منع الحمل حسب الجرعة"، لافتًا إلى أن عبوة الدواء الذكية تعمل بشكل صحيح بنسبة 100% حسب دراسة أجريت على ثمانية متطوعين أصحاء فى مستشفى مانشستر الملكى.

كما تعرضت العبوة الذكية لتجارب سابقة، حيث نجحت فى 9 من أصل 10 مرات فى المتوسط، ولم يتم اختبارها حينها باستخدام دواء حقيقى بل كان الدواء وهمى فقط، لكن مطوريها أمضوا أشهرًا فى تغيير الزجاجة باستخدام تلك النتائج للتغلب على بعض المشكلات الفنية.

ويشير التقرير إلى أن نجاح التجربة الأحدث سيمهد الطريق أمام إجراء دراسات أكبر العام المقبل، والتى تشمل 200 مريض يعانون من أمراض مزمنة مثل السكرى أو الذين يتناولون أدوية مضادة للرفض بعد إجراء عملية زرع، مضيفًا أنه من المأمول أن يتم استخدام الوحدة القابلة لإعادة الاستخدام والتى تبلغ تكلفتها حوالى 25 جنيهًا إسترلينيًا عند إطلاقها فى تجارب الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء.



عبوة ذكية للتذكير بمواعيد الأدوية

تستخدم زجاجة حبوب منع الحمل الذكية تطبيقًا يسجل أنه تم إخراج الجرعة ثم تغلق الزجاجة حتى الموعد المحدد المقبل، مما يقلل من خطر الجرعة الزائدة العرضية، ويتم إرسال هذه البيانات إلى قاعدة بيانات مركزية، وسوف يصدر التطبيق تذكيرًا للمريض فى حالة فقدان جرعة أو عدم تناولها بعد فترة زمنية محددة، ويمكن أيضًا إرسال المعلومات من قاعدة البيانات المركزية، مثل البريد الإلكترونى، لإعلام الطبيب إذا استمر المريض فى تفويت جرعته، ويمكن بعد ذلك إجراء مكالمة للمريض.

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ويقول التقرير "يُعتقد أن حوالى نصف المرضى لا يتناولون الأدوية الموصوفة وفقًا للتوجيهات، ويمكن أن يكون لذلك تداعيات كبيرة"، وكشفت دراسة أجريت عام 2013 فى المجلة البريطانية الطبية، أن المرضى الذين لا يتناولون أدوية ضغط الدم كما هو موصى به يزيد لديهم خطر الوفاة بأربعة أضعاف تقريبًا.

كذلك، وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2013، من جامعة أستون، أن هذا قد يكلف الـNHS أكثر من 500 مليون جنيه إسترلينى فى رعاية إضافية مثل زيارات المستشفى، لأن عدم تناول الأدوية حسب التوجيهات يمكن أن يؤدى إلى تدهور الصحة، والمرضى عادة ما يفوتون جرعة أو يتناولونها فى الوقت الخطأ، ويؤثر ما يسمى بعدم الالتزام أيضًا على نتائج تجارب المخدرات، نظرًا لأن الفوائد والآثار الجانبية قد لا تقاس بدقة، ومن المأمول أن تساعد الزجاجة الذكية،Pill Connect ، فى كلتا الحالتين، حيث يمكن للطبيب الاطلاع على المعلومات المرسلة إلى بنك البيانات أو بواسطة العلماء الذين يجرون تجربة.



تطبيق التذكير بمواعيد الأدوية

بدوره، قال سايمون ماكسويل، أستاذ علم الأدوية السريرى بجامعة إدنبرة، لصحيفةThe Mail ، فى يونيو: "إن عدم الالتزام موضوع مهم للغاية.. فى مجالى، ارتفاع ضغط الدم، إنه السبب الأكثر شيوعًا لعدم القدرة على إدارة الحالة بشكل صحيح، لذلك أى شيء يساعد فى هذا يجب أن يكون موضع ترحيب".

وأضاف أن أحد أسباب عدم الالتزام هو عندما يكون الأطباء غير قادرين، بسبب ضغوط الوقت، على شرح فوائد الدواء الذى يصفونه بالكامل، وهذا – أى عبوة الدواء الذكية - لن يساعد فى ذلك.. لكننى أعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات أكثر من العيوب".