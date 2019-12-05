شكرا لقرائتكم خبر عن هو ممكن اخس من غير مايشوفنى الدكتور؟ الدكتورة دعاء سهيل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك تساؤل يكون مطروح في أذهان أغلبية مرضى السمنة عند التعامل أون لاين مع الفريق الطبي للدكتورة دعاء سهيل، وهو كيف أستطيع إنقاص وزني بدون أن يراني الدكتور؟

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، تؤكد أنه يمكن إنقاص الوزن بمنتهى السهولة دون الذهاب للطبيب.

وأوضحت في حديثها لـ ”الخليج 365” أن الموضوع بسيط للغاية فقد قامت بتوظيف كل ما درسته في علم التغذية لخدمة جميع من لديهم وزن زائد، فأكثر ما يضايق مريض السمنة هو كلمة (ممنوع)، وأكثر شىء يضع مريض السمنة تحت ضغط نفسي هو أن يرى جميع أسرته تتناول أشهى الطعام وهو يتناول طعام آخر لا طعم له.

وأشارت إلى أن علم التغذية به العديد من المدارس وأنا اخترت مدرسة الكميات وليست النوعيات، هناك من يسير على الأنظمة المبتكرة الجديدة مثل الكيتو دايت، الا ان هذه الأنظمة لا أستخدمها تماماً ، كما أنها لا تتناسب مع المجتمع المصري الذي لا يكره قائمة الممنوعات في تلك الانظمة الغذائية.



خطوات لإنقاص الوزن دون الذهاب للطبيب

وأكدت أن من أسباب نجاحها في انقاص وزن العديد من المرضى هي انها تتبع اسلوب خاص بها يعتمد على عدم الحرمان من الطعام، وتناول وجبة الافطار والغذاء والعشاء مبكراً بإنتهاء الساعات النهارية، وتناول الطعام بنسب معتدلة، بالإضافة إلي تناول كورسات التخسيس التي تتناسب مع طبيعة كل حالة وتساعد على قمع الشهية وزيادة معدل الحرق، فبالتالي سيتم فقدان الوزن دون حرمان، وبدون ممارسة رياضة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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