شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار نيتروجين اليوريا لكشف أمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار نيتروجين اليوريا في الدم من التحاليل الهامة التى تساعد فى الكشف عن أمراض الكلى ووظائفها، والمهمة الرئيسية لكليتك هي إزالة النفايات والسوائل الزائدة من جسمك، إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فقد تتراكم هذه النفايات في دمك وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وأمراض القلب.

ووفقاً لموقع "Medline plus" يقيس هذا الاختبار كمية نيتروجين اليوريا في دمك، وهو واحد من النفايات التى يتم إزالتها من دمك عن طريق الكليتين، وقد تكون مستويات نيتروجين اليوريا أعلى من المعتاد علامة على أن كليتيك لا تعملان بكفاءة.

الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المبكر قد لا يكون لديهم أي أعراض، ويمكن أن يساعد هذا الاختبار في الكشف عن مشاكل الكلى في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج أكثر فعالية.



تحليل نيتروجين اليوريا

استخدامات اختبار نيتروجين اليوريا في الدم

غالبًا ما يكون اختبار نيتروجين اليوريا جزءًا من سلسلة من الاختبارات يمكن استخدامها للمساعدة في تشخيص أو رصد أى مرض أو اضطراب في الكلى.

لماذا أحتاج إلى هذا الاختبار؟

قد يطلب الطبيب إجراء اختبار نيتروجين اليوريا كجزء من الفحص الروتيني أو إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلى أو معرض لخطر الإصابة بها.

على الرغم من أن أمراض الكلى المبكرة لا تحتوي عادة على أي علامات أو أعراض، إلا أن بعض العوامل قد تعرضك لخطر أكبر. وتشمل هذه:

-الوراثة لأى مشاكل في الكلى.

-مرض السكري.

-ضغط الدم المرتفع.

-مرض القلب.

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بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فحص مستويات نيتروجين اليوريا إذا كنت تعاني من أعراض مرض الكلى في مرحلة متأخرة ، مثل:

-الحاجة للذهاب الحمام (التبول) بشكل متكرر أو بشكل غير منتظم.

-التعب المتكرر.

-تورم في ذراعيك أو ساقيك أو قدميك.

-تشنجات العضلات.

مشكلة في النوم.

نتائج تحليل نيتروجين اليوريا

يمكن أن تختلف مستويات نيتروجين اليوريا الطبيعية، لكن المستوى العالي لنيتروجين اليوريا في الدم يعد علامة على أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح.

ومع ذلك ، فإن النتائج غير الطبيعية لا تشير دائمًا إلى أن لديك حالة طبية تحتاج إلى علاج.

قد يكون سبب مستويات نيتروجين اليوريا أعلى من المعدل الطبيعي بسبب الجفاف أو الحروق أو بعض الأدوية أو اتباع نظام غذائي عالي البروتين أو عوامل أخرى ، بما في ذلك العمر.

مستويات نيتروجين اليوريا تزداد عادة مع تقدمك في السن.