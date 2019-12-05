علاج الأرتيكاريا للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - تصاب بعض الحوامل بالأرتيكاريا، وهي عبارة عن مرض جلدي تحسسي يصيب البشرة ويظهر على شكل بقع حمراء واسعة الانتشار مع تهيّج واضح للجلد، وفي حال تفاقم حالته، فيسبب التقرحات الجلدية البارزة. كما أنك حين تصابين بالأرتيكاريا قد تعانين من الحكة الشديدة، مع احتمال انتشارها على مختلف أنحاء الجسم. وينتج هذا المرض عن عوامل عديدة، أبرزها الوراثة والبكتيريا المنتشرة في مكان سكنك، أو الحساسية الجلدية التي تعانين منها تجاه بعض العوامل الخارجية.، وله أسبابه وأعراضه، الدكتورة أميرة محمد استشاري جلدية، توضح أعراض وأسباب وعلاج مرض الأرتيكاريا للحامل، وتقدم طرق الوقاية من الأرتيكاريا أثناء الحمل. ما هي الأرتيكاريا أثناء الحمل؟ نتيجة التغيرات الكثيرة التي تشهدينها خلال فترة الحمل، فأنت معرّضة للكثير من المشاكل الجلدية والصحية، وبما أن البشرة في هذه المرحلة تكون شديدة الحساسية، فلا بد من أن تتنبهي إلى بعض العوامل المؤثرة فيها. ومن بين أبرز الأمراض التي يمكن أن تعاني منها هو مرض الأرتيكاريا الذي يصيبك في حال كانت المرة الأولى التي تحملين بها. لذا توخّي الحذر في الأشهر الثلاث الأخيرة خصوصاً؛ لتفادي حدوث مثل هذه المشاكل الجلدية، وسارعي إلى استشارة الطبيب. Advertisements وفيما يخص تأثيره على صحتك وعلى صحة جنينك، فهو في غالب الأحيان لا يشكّل أي خطر واضح عليكما، إنما في حال تفاقم المرض، فمن المحتلم أن يؤثر على صعيد تناول الأدوية التي يمكن أن تنعكس سلباً على صحتكما. لذا تداركي الوضع قبل تفاقمه، من خلال استعمال المراهم والكريمات التي يصفها لك الطبيب للتخلص من البقع الحمراء والتخفيف من الحكة. علاج الأرتيكاريا: يختلف علاج الأرتيكاريا باختلاف نوعها

أرتيكاريا حادة وهنا تظهر أعراضها خلال 24: 48 ساعة من الإصابة وتختفي، وعلاجها يعتمد على الابتعاد عن المسبب الأساسي لها، وإعطاء المصاب مضادات الهيستامين.

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