علاج منزلي يقضي على مشكلة انتفاخ البطن بعد كل وجبة

الانتفاخ، التجشؤ، والشعور بالغثيان كلها مشاكل في المعدة، اذا تحولت إلى حالة مزمنة ، فقد يؤدي ذلك الى التهاب المعدة. تناول تناول الوجبات الثقيلة ، قلة النشاط البدني ، احتباس الغازات هي أكثر المسببات لمشاكل المعدة.

الحمية هي أهم وأكثر الطرق فعالية للتخلص من مشاكل المعدة، خاصة الانتفاخ واحتباس الغازات، لذا، إذا كانت هذه الحالة تلازمكِ عليكِ إعادة النظر في الأطعمة التي تتناوليها يومياً، مثلاً، يجب زيادة حصة الخضار الغني بالألياف، كذلك تناول الحبوب الكاملة التي تساعد على الهضم.

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بالإضافة إلى الحمية الغذائية يمكنكِ أيضا الاعتماد على بعض العلاجات المنزلية لعلاج انتفاخ البطن:



1. زيت النعناع

زيت النعناع جيد للمرضى الذين يعانون من القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي). كما أظهرت الدراسات أنه يخفف من آلام البطن والانتفاخ واحتباس الغازات.

المكونات:

1 قطرة من زيت النعناع

1 كوب من الماء

الطريقة:

تُضاف قطرة من زيت النعناع إلى كوب من الماء، تخلط جيدا، ثم قومي بتناولها مباشرةً.

يُشرب هذا الخليط 1-2 مرة يوميا.

2. الليمون

يضفي فيتامين (ج) الموجود في الليمون خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في علاج مشاكل المعدة. على الرغم من أن عصير الليمون حمضي، إلا أنه يحافظ على توازن درجة الحموضة في المعدة لتصبح بيئة متوازنة لا تصلح للبكتيريا الضارة.

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المكونات:

½ ليمونة

1 كوب من الماء

الطريقة:

جهزي عصير الليمون من خلال خلط عصير ليمونة مع كوب من الماء دون إضافة سكر، لكن لا مانع من إضافة ملعقة من العسل النقي.



3. الزبادي

تناول الزبادي بانتظام يعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء، ما يساعد في تحسين مشاكل الهضم وآلام المعدة.

تناولي حصة واحدة على الأقل من الزبادي يومياً مع وجباتك.

4. بذور الكمون

تساعد بذور الكمون في زيادة وقت إفراز حمض المعدة وكميته، كما أن لديه خصائص تخفف من مشاكل المعدة مثل الانتفاخ،واحتباس الغازات.

المكونات:

1-2 ملعقة صغيرة من بذور الكمون

1 كوب من الماء

الطريقة:

أضفِ ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من بذور الكمون إلى كوب من الماء واتركها حتى يغلي.

اتركي المشروب حتى يهدأ ثم تناوليه بعد كل وجبة.

يمكنكِ تناول هذا المشروب 2-3 مرات يوميًا.