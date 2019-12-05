كربوهيدرات صحية.. تفيد في إنقاص وزنك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال آراء الباحثين منقسمة بشأن جدوى تناول الكربوهيدرات وعلاقتها بجهود إنقاص الوزن الزائد، لكن أحدث ما كشف عنه الباحثون هو أن بمقدورك سيدتي تناول الكربوهيدرات الصحية مع حفاظك في الوقت نفسه على رشاقة وزنك وحيويته.

ونقدم لك سيدتي فيما يلي قائمة مكونة من 9 أطعمة شهية يمكنك إدراجها في وجباتك الغذائية، وكلها مصادر غنية بالكربوهيدرات، دون أن تلحق بك أي أضرار، وهي:

الشعير

يحتوي نصف كوب من الشعير المطبوخ على 97 سعرة حرارية، 22 غرام كربوهيدرات و3 غرامات ألياف، وقد أظهر بحث سويدي أن بمقدوره مكافحة الشعور بالجوع.

البازلاء الخضراء

يحتوي نصف كوب مطبوخ منها على 67 سعرة حرارية، 12.5 غرام من الكربوهيدرات و4.5 غرام ألياف، ويمكن لنصف الكوب هذا أن يوفر 12 % من إجمالي الجرعة اليومية التي يوصى بتناولها من الزنك، فضلًا عن تمتعها بسماتها المقاومة لنزلات البرد ودورها في الحد من شعور الجوع بشكل كبير.

معكرونة القمح الكامل

تحتوي أوقيتان من تلك المعكرونة الجافة على 198 سعرة حرارية، 43 غرام كربوهيدرات و5 غرامات ألياف. وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا في بريطانيا أن تناول كمية أكبر من الحبوب الكاملة (حوالي 3 وجبات يوميًا) أمر يرتبط بالفعل بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وانخفاض نسبة الدهون في البطن.

قرع البلوط

يحتوي كوبٌ مقطعٌ ومخبوزٌ منه على 115 سعرة حرارية، 30 غرام كربوهيدرات و9 غرامات ألياف، ويعتبر هذا القرع مصدرًا غنيًا للغاية بالألياف المفيدة.

الخبز الأسمر

Advertisements

تحتوي شريحتان منه على 160 سعرة حرارية، 30 غرام كربوهيدرات و8 غرامات ألياف؛ وهو ما يجعل منه خيارًا صحيًا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير.

الفاصوليا السوداء المعلبة منخفضة الصوديوم

يحتوي نصف كوب منها على 109 سعرات حرارية، 20 غرام كربوهيدرات و8 غرامات ألياف، وثبت أنها تساهم بنسبة كبيرة في الحد من خطر الإصابة بالسمنة وكذلك خفض خطر تمدد محيط الخضر.

الفشار

تحتوي 3 أكواب منه على 93 سعرة حرارية، 19 غرام كربوهيدرات و3.5 غرام ألياف، ويمكن الاعتماد عليه كوجبة خفيفة مملحة بدلًا من رقائق الشيبس.

الشوفان

يحتوي نصف كوب منه على 153 سعرة حرارية، 27 غرام كربوهيدرات و4 غرامات ألياف، مع العلم أن نصف الألياف الموجودة فيه هي ألياف قابلة للذوبان، وإضافة هذا النوع من الألياف للحمية قد يساعد في تقليل الدهون الحشوية.

الكينوا

يحتوي نصف كوب مطبوخ منها على 111 سعرة حرارية، 20 غرام كربوهيدرات و2.5 غرام ألياف، وهي بروتين مكتمل وتشمل كل الأحماض الأمينية التسعة الرئيسة التي يحتاجها الجسم لبناء عضلات خالية من الدهون، ولديها القدرة على حرق السعرات، بعيدًا عن الدهون المشبعة التي توجد غالبًا بالبروتين الحيواني.