شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجاح عملية زراعة قوقعة فى السعودية للطفلة بيسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخليل عالمك بدون صوت وأن كل شيء حولك يسمع.. فبماذا ستشعر؟..الخوف والقلق والتفكير المستمر بالغد والرغبة الملحة في سماع أصوات المقربين لقبلك، مشاعر متضاربة يشعر بها الشخص الأصم، وخاصة إذا كان طفل لا يستطيع التعبير عن ما يشعر به.

هذا ما شعرت به الطفلة بيسان، التي لا يتجاور عمرها الثلاث سنوات، فالشعور بالخوف والقلق أحاط عائلتها التي سعت لعلاجها، وهذا بالفعل ما قامت به وزارة الصحة السعودية التي نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقامت بإجراء زرع قوقعة في أذن هذه الطفلة، داعين الله أن يمن عليها بنعمة السمع مرة أخرى.

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يقول والد بيسان إنه اكتشف أنها تعاني من عدم السمع عندما كان يمشي بالسيارة ويشغل المسجل ويعلي الصوت وهي لا تنتبه، عند خروجها من المنزل ويقوم الأب بمناداتها لا تستطيع أن تسمعه، حينها ذهب بها الأب للمستشفى واكتشفوا أنها تعاني بالفعل من ضعف في السمع وهذا الأمر علاجه عملية زراعة القوقعة.

وبفضل الله سبحانه وتعالي أعاد لها السمع مرة أخرى، ودخلت الفرحة للأسرة أجمعها، واستطاعت بيسان من سماع أسمعها لأول مرة في حياتها.