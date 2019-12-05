شكرا لقرائتكم خبر عن هل انت مصاب بالفعل بسرعة القذف؟ الدكتور أحمد عادل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيانا يعتقد بعض الرجال أنهم مصابون بسرعة القذف وهم ليسوا كذلك، لذا لابد أن نتعرف على كيفية التفرقة بين الإصابة الحقيقية وبين الإعتقاد بالإصابة.

الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني يبين في التقرير التالي الفرق بين الاصابة الحقيقية بسرعة القذف والاعتقاد الزائف بالإصابة.

واوضح الدكتور احمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن سرعة القذف تعني القذف قبل وصول الرجل أو المرأة لدرجة الإشباع الجنسي في أكثر من 50% من اللقاءات الزوجية، وهناك 30% من الرجال يعانون من سرعة القذف في مصر بمعنى إن من كل 10 رجال هناك 3 يعانون من سرعة القذف.



اسباب تجعل الرجل يعتقد بالخطأ أنه مصاب بسرعة القذف

واستطرد حديثه قائلا إن هناك من الرجال من يعتقد أنه لديه سرعة قذف وهو في الحقيقة ليس لديه أي مشكلة على الإطلاق وهذا يعود إلي المعلومات المغلوطة التي استمدها من أصدقائه أو من الأنترنت أو من مشاهدة الأفلام الإباحية إن مدة العلاقة تطول إلي ربع ساعة ولكن هذا لا يحدث.

واشار إن من أسباب أعتقاد الرجل بأنه لديه سرعة في القذف الخيتان المبالغ به للإناث، حيث يتم استئصال جزء كبير من البظر والذي يجعل قدرة الزوجة على الوصول للإشباع قليلة جدا، وبالتالي بعد مرور 10 دقائق ويصل الرجل لدرجة الإشباع يتم القذف في حين إن الزوجة لم تصل إلي درجة الأشباء فيهيئ له أنه مصاب بسرعة في القذف ولكن الواقع هي إن الزوجة هي التي تعاني من مشكلة بسبب الختان.



ما-هي أنواع سرعة القذف؟

واكد إن هناك انواع لسرعة القذف وهما القذف الأولي والثانوي:

- أولى وهو يعاني منه الرجل أثناء فترة المداعبة قبل ممارسة العلاقة بشكل فعلي، أو قبل الإيلاج.

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- ثانوي وهو أن يكون الرجل ظل يمارس حياته الجنسية مع زوجته بشكل طبيعي إلي أن حدث له سرعة القذف وأصاب به مؤخرا.

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