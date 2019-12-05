صحة ورشاقة

هذه البيكتيريا يمكن أن تساعد فى علاج المغص عند الأطفال حديثى الولادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن وجود نوع معين من الكائنات الحية المجهرية التي تعزز بكتيريا الأمعاء يمكن أن يساعد في علاج المغص عند الأطفال حديثي الولادة.

حيث أثبتت الدراسات أن تلقى الرضع لقطرات من سلالة تعزز البكتيريا والتي تتحكم في حركات الأمعاء، مرة واحدة يوميًا لمدة شهر يمكن أن تقضى على المغص.

ووفقا لتقرير " ديلى ميل" يؤثر المغص على 1 من كل 4 أطفال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمر وهو مصدر رئيسي للقلق الشديد بالنسبة للأطفال وأسرهم، سيحاول الآباء هز الطفل للتوقف عن البكاء، لكن الآن يمكن لبكتيريا البروبيوتيك أن توقف المغص.

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بعض الأطباء يعتقدون أن ألم في المعدة وصعوبة هضم الطعام يسبب المغص، ولكن ليس هناك سبب واضحة لهذه الحالة، وللتأكد من ذلك قامت الدراسة بإعطاء 40 طفل قطرات من اللاكتيس المعزز لبكتيريا المعدة، حيث وجد الأطباء تحسن في مدة النوم وعملية البراز.

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حيث أظهرت عينات البراز زيادة في بكتيريا الأمعاء الجيدة، مما يعزز الأدلة على أن المغص قد يكون ناجماً عن اختلال التوازن البكتيري فى الأمعاء.

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وأشارت النتائج أن هذه الدراسة توفر أدلة على الدور الهام الذي تلعبه الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية كهدف للتدخل ضد المغص الرضع، ويعرف الطفل بأنه مصاب بالمغص إذا بكى أكثر من 3 ساعات في اليوم ، لمدة 3 أيام في الأسبوع أو أسبوع على الأقل.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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