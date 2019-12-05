شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام صبغات الشعر المبالغ قد يزيد احتمال إصابة السيدات بسرطان الثدى بنسبة 9٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح باحثون في المعاهد الوطنية للصحة البريطانية أن هناك زيادة خطر الاصابة بسرطان الثدي عند السيدات خاصة مع الاستخدام المتكرر لمنتجات الشعر الكيميائية والصبغات.

قام الباحثون وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، أن النساء اللاتى يستخدمن صبغة شعر دائمة أو أجهزة الفرد الكيميائية يواجهن خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الثدى، من خلال تتبع 50 ألف حالة للسيدات على مدار 8 سنوات.



خبر الديلى ميل عن صبغات الشعر

وكانت النساء اللائى استخدمن صبغات الشعر الدائمة بانتظام أكثر عرضة بنسبة 9 % للإصابة بالسرطان، حيث أظهرت النتائج أن أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيميائي لشد الشعر كل 5 إلى 8 أسابيع لديهم خطر أعلى بنسبة 30 % للإصابة أيضا.

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ويحذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على الوصول إلى الجلد من خلال فروة الرأس، وقد يتم استنشاق الأبخرة أيضًا أثناء وضع الصبغة التى تحتوى على مواد كيميائية ضارة بالصحة، لذا فأن تجنب هذه المواد قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

مكونات الصبغة للشعر

يتم استخدام أكثر من 5000 مادة كيميائية في منتجات صبغ الشعر، والتي يُقال إن بعضها مسرطنة في الحيوانات، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان cancer"، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت بعض المواد الكيميائية المستخدمة في أصباغ الشعر اليوم يمكن أن تسبب السرطان مباشرة في البشر أم لا، لأن هناك أدلة متضاربة.

لم تجد معظم الدراسات التي أجريت على صبغة الشعر زيادة في خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولكن هناك بعض الأدلة على زيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة وسرطان الدم، وتشير هذه الدراسة، التي نشرت في المجلة الدولية للسرطان، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي مع الاستخدام المتكرر لمنتجات الشعر الكيميائية.