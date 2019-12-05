مشروب السحري يوقف صداع الرأس

الخميس 5 ديسمبر 2019

يعاني الجميع تقريباً من الصداع النصفي ,فهو مرض شائع للغاية و يؤثر على الرجال والنساء وحتى الأطفال أيضاً ,فالشخص الذي يعاني من صداع الرأس يعلم جيداً أن هذا الألم الرهيب الذي لا يمكن الشفاء منه بسهولة ,لكن ليس بعد اليوم ,من خلال هذا المشروب السحري سوف ينسيك المسكنات و يوقف الصداع في غضون دقائق فقط .



قلة من الناس يعرفون أن هناك طريقة تساعد الجميع تقريبا من التخلص من الصداع النصفي ,هذا العلاج التقليدي تم استخدامه لعدة قرون ،لكن بعد أن تقوم بتجربة هذا العلاج ستشاهد الفرق !!

مكونات المشروب :

كوب من عصير الليمون

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2 ملعقة شاي من الملح

طريقة الاستخدام :

قم بإضافة ملعقتان من الملح إلى عصير الليمون ,بعدها قم بوضع المزيج في كوب أكبر وإضافة الماء عليه,قم بتحريكه جيداً ثم اشربه كاملاً في وقت واحد .

قد تجد طعمه غير جيد ,لكنه يعمل على الفور مثل السحر .

قبل تطبيقك لهذه الخطوات ,يجب عليك أن تختار نوعاً جيداً من الملح ,ومن الأفضل استخدام ملح جبال الهيمالايا الكريستال ,لأنه يحتوي على المعادن وعلى 84 من العناصر الجيدة لصحتك ,فالملح يخلصك من الصداع النصفي ,كما أنه يزيد من مستوى السير وتونين في الدم ,وتقوية الجهاز العصبي ,وتطبيع التوازن الحمضي القلوي في الجسم .