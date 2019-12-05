ما هي أسهل الطرق لإزالة العلكة الملتصقة بالملابس والشعر؟

الخميس 5 ديسمبر 2019

عندما تصادفكم موقف التصاق العلكة بالملابس فمن الصعب جدا ازالتها بسهولة فهو امر في غاية الصعوبة سواء كانت ملتصقة بالملابس او بالشعر ولكي لا تتلفوا ملابسكم او شعركم اثناء محاولاتكم لنزع العلكة إليكم الكثير من الحلول لتفادي المشكلة وحلها في اسرع وقت ممكن .



اولا بالنسبه للملابس:-

الطريقة الاولى: ان تحضري قطعتين من الثلج تضعين واحدة اسفل العلكة واخرى فوقها حتى تتجمد ثم حاولى ازالتها .

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الطريقه الثاني: استخدمي الماء البارد المضاف اليه قطرات الخل وضعيه عليها لبعض الدقائق ثم حاولي ازالتها ستزال بسهوله .

الطريقه الثالثة: ان تضعي قطعة الملابس بالكامل داخل الفريزر لساعتين واخرجيها بعدها وستزال العلكة بكل سهولة .

الطريقة الرابعة: استخدمي الماء الساخن في ازالتها في حالة ان تكون الملابس لا تتضرر من الماء الساخن .

اما بالنسبة للشعر فالامر ابسط بكثير من الملابس ولن تتضروا ابدا لقص الشعر بسبب التصاق العلكة به كل ما عليكم فعله هو ان تضعي المزيد من زيت الزيتون او زيت الشعر الخاص بكم على المنطقه الملتصق بها العلكة وتتركوها لربع ساعه ثم تشطفوها وستخرج العلكة من الشعر بكل سهولة.