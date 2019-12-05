ما هي فوائد حزام شد البطن بعد الولادة القيصرية!

الخميس 5 ديسمبر 2019

يبقى الجسم مترهلًا ومنفوخًا بعد الولادة ويتطلّب بعض الوقت قبل أن يعود إلى ما كان إليه قبل الحمل على عكس ما يظنه الكثيرون.



لا يجب عليك أن تهملي نفسك أبدًا بعد الولادة بل عليك أن تهتمي برشاقتك ورشاقة جسمك. فمن الأمور المزعجة التي قد تعانين منها بعد الولادة هي ترهل البطن إلاّ أن الطرق التي يمكنك أن تعتمدي عليها من أجل شدّ بطنك تتعدّد خصوصًا بعد الولادة القيصرية.

يعتبر حزام شدّ البطن من الأمور التي يمكنك أن تعتمدي عليها من أجل علاج هذه المشكلة. تتعدّد كثيرًا فوائد هذا الحزام ومن بينها:

- يعطي مظهراً مسطحاً وغير منتفخ للبطن

- يساعدك على تقبّل جسمك في شكل أفضل

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- لا يظهر تحت الملابس

- يخفي الترهلات ويشدّ البطن

تأتي هذه الأحزمة على أنواع وأشكال متعدّدة. لذلك، يمكنك أن تختاري تلك التي تناسبك وتناسب حجم جسمك. كما تتعدّد كثيرًا مقاسات هذه الأحزمة التي يمكن تعديلها حسب قياس الجسم.

يذكر أن وضع هذا الحزام وحده لا يفيد. عليك أن تتأكّدي من ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك على استعادة جسمك إلى ما كان إليه قبل فترة الحمل. كما عليك أن تعلمي أن هذا الحزام لا يساعدك على إنقاص الوزن أو شدّ بطنك طيلة فترة حياتك.

لكن ننصحك باستشارة طبيبك المعالج قبل اتخاذ القرار باستخدام حزام شدّ البطن إذ قد يتسبّب بهبوط المبولة في بعض الأحيان نتيجة الضغط الذي يوضع على منطقة أسفل البطن.