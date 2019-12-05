شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة ريادة الأعمال «رايز أب».. ومستقبل تكنولوجيا المالية أبرز النقاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات قمة ريادة الأعمال السنوية رايز أب 2019، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتتمحور جلسات القمة هذا العام 7 محاور رئيسية تناقشها القمة على مدار أيامها الثلاثة وهي «التكنولوجيا المالية، والنمو ورأس المال الذكي والثقافة الإبداعية والاقتصاديات الإبداعية والتكنولوجيا لتحسين لتجربة الإنسان والتكنولوجيا المالية والتقنية الناشئة»، وستتيح القمة الفرصة للمشاركين خلال الحدث الإقليمي الهام إلى الاستماع والمشاركة في جلسة خاصة حول مستقبل تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، والذي سيتحدث فيها، إسلام شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Paymob، وكذلك التعرف أكثر على الفوائد التي ستعود على المستخدمين والعملاء من حلول الشركة، من خلال جلسة آلان الحاج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Paymob.

وقمة رايز آب، هي ملتقى لريادة الأعمال بالشرق الأوسط و الذي يهدف إلى توصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم، وتهدف رايز آب هذا العام إلى جذب حوالي 10 آلاف مشارك على مدار 3 أيام، بالإضافة إلى تقديم العديد من العناصر الجديدة لهذه القمة، التي تستضيف أكثر من 17 مسابقة وأحداث على هامش القمة، و 180 شركة ناشئة عارضة، فضلاً عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش.