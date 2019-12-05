شكرا لقرائتكم خبر عن الوجبات مرتفعة الدهون واللحوم الحمراء تعرض مرضى سرطان البروستاتا للوفاة 4 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الرجال الذين يتناولون شرائح اللحوم الحمراء والبرجر والبيتزا يعانون خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أكثر من أقرانهم النباتيين.

وفقًا للباحثين بجامعة ماكجيل الفرنسية، وجدوا أن الجين المتورط فى تقدم سرطان البروستاتا تغذيه الأطعمة الدهنية واللحوم الحمراء، وشملت الدراسة، التى نشرت بمجلة "Nature Communications "، بيانات وراثية من 319 مريضا بسرطان البروستاتا.

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وبغض النظر عن العمر أو حالة السمنة، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع استهلاك الدهون لديهم مستويات أعلى من الجين المرتبط بسرطان البروستاتا، وكانوا أكثر عرضة 4 مرات للوفاة بسرطان البروستاتا

ويشكل الجين المتورط في تقدم سرطان البروستاتا عامل رئيسي في توليد الأورام، أي أنه يحفز الخصائص الخبيثة في الخلايا الطبيعية ويغذي نمو الخلايا السرطانية.

تضاف النتائج إلى تاريخ ضخم من الأبحاث التي أظهرت أن معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا أعلى في البلدان التي تستهلك تتناول نظام غذائي مرتفع من اللحوم الحمراء والدهون.