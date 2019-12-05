شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزارة الصحة السعودية تقدم نصائح وقائية من مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقاية عناية هذا هو شعار الحملة التى تقدمها وزارة الصحة السعودية للوقاية من مرض السكر، من خلال فيديو نشرته عبر موقعها.

الوقاية مو مجرد كلام الوقاية عناية.. هذا هو شعار الفيديو المقدم للتعرف علي مرض السكر وطرق الوقاية منه والحد من تعرضه للتمكن من الجسم، وكانت من أهم النصائح التالي:

-العناية بالصحة العامة وقياس نسبة السكر بشكل دورى من أهم النصائح.

-التخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ومشدود.

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-الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون ومرتفعة السعرات الحرارية من أهم النصائح.

-ممارسة الرياضة يومياً من أهم النصائح للوقاية من مرض السكر.

-كما ينصح بالإكثار من تناول الماء ولا ينصح بتناول المشروبات الغازية أو العصائر المعلبة.

-وينصح أيضا للسيطرة علي مرض السكر ضرورة إجراء الفحوصات الدوية، واتباع النصائح والتعليمات التي قدمها الطبيب المتابعة للحالة.