باحثون: الجري للتخلّص من الصداع

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الخميس 5 ديسمبر 2019
لا يكمن الحلّ في التخلّص من الصداع الجلوس في الظلام وتناول الأدوية المسكنة، إنّما بالركض وممارسة تمارين الـ cardio بانتظام، بحسب نتائج دراسة سويدية أجراها باحثون من جامعة GothenburgوSahlgrenska ونشرت نتائجها في المجلة العلمية Cephalalgia.
يساعد هذا النوع من التمارين في التخفيف من الصداع، إلى الأدوية المضادة للألم وجلسات الاسترخاء. الجري ليس له أيّ آثار جانبية بخلاف العقاقير التي يمكن أن تسبب الاكتئاب ومشاكل في الإدراك. أجريت الدراسة على عينة من 81 مشاركاً قسّموا إلى ثلاثة فرق: فريق عليه أن يركض مدّة 40 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، فريق يتناول الأدوية والعقاقير، والثالث يخضع إلى جلسات الاسترخاء. وقد تبين أنّ الذين مارسوا الجري والتمارين الرياضية انخفض لديهم الصداع، وأنّ الرياضة يمكنها أن تكون بالتالي بديلاً من العقاقير.
للتعرّف إلى هذه الأطعمة التي تسبب لك الصداع، اضغط على الرابط التالي "أطعمة تسبب الصداع النصفي". أمّا تلك التي تخفف من آلام الرأس فهي التالية: "الأطعمة التي تقلّل من الصداع او آلام الرأس". كما لمزيد من الاطلاع اضغط على هذا الرابط أيضاً للتخلّص من الصداع .
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