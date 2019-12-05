المشروب الذي تتناوله العارضات لقوام ممشوق وبشرة مشرقة.. ما هو؟

الخميس 5 ديسمبر 2019

لا شيء يقلق عارضات الأزياء أكثر من الكيلوغرامات الزائدة التي يمكن أن يكتسبنها قبل أسابيع الموضة، لذا فهنّ يملكن دوماً أسرار لا نعرفها عن الرشاقة.



لكن من بين الأسرار التي تفشّت في كواليس العروض هذا العام، كان سائل شوهدت العارضات تشربنه قبل الظهور على المنصّة وهو عبارة عن مرق شبيه بالحساء، يعتبر كعصير منحّف.

المرق أو Broth متوفّر بوصفات ونكهات عدّة (تجدينها على الانترنت) مثل الخضار، العظام أو اللحمة، هو سائل ذو منافع لا تحصى على الرشاقة وحتّى على الجمال، من خلال احتوائه على الأحماض الأمينيّة، الفيتامينات والكولاجين.

الأمر مختلف عن حمية الديتوكس أو الدايت السريع لأن خبراء الرشاقة يؤكّدون أن هذا النوع من الأطعمة السائلة لا يحلّ مكان الوجبات بل يرافقها، غير أنه أفضل من العصائر كونه يحوي نسب أقل من السكّر والسعرات الحراريّة. شرب هذا المرق مرّات عدّة يومياً سيمنحكِ المنافع التالية:

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تخسيس الوزن وحرق الدهون سريعاً

بشرة مشرقة وتجاعيد أقل ظهوراً

تقليل ظهور السيلوليت

رفع مستوى الأيض وتسرهيل عمليّة الهضم

طرد السموم من الكبد والجسم