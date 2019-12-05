شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على طرق تعطير المنزل وتهوئته في الشتاء والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 تحرص النساء على إقفال نوافذ المنزل في معظم الوقت بفصل الشتاء وذلك لضمان بقاء البيت دافئاً، وهذا يتسبب بانتشار روائح كريهة في أرجاءه، وبذلك تكون هناك مشكلة أمام سيدات المنازل وهي تعطير المنزل وتهوئته في الشتاء، لكن ولحسن الحظ هناك 4 أفكار مبتكرة لحل هذه المشكلة، وهي:

1- قومي بتوزيع الشموع المعطرة في زوايا غرف المنزل، ممّا يضفي أجواء دافئة وروائح طيبة عند إشعالها. Advertisements 2- ضعي نقطة من العطر الذي تفضلينه على وحدات الإضاءة في غرف المنزل، لتنتشر رائحة العطر فور إضاءة اللمبة. 3- ازرعي النباتات العطرية؛ فهي تمنح ديكور منزلك جمالية ورونقاً وتنقي الهواء، لا سيما الريحان والفل والياسمين منها. 4- قومي بغلي قطع التفاح وأعواد القرفة في وعاء من الماء، وبعد أن يغلي الخليط، ستفوح رائحة عطرة في أرجاء منزلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طرق تعطير المنزل وتهوئته في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.