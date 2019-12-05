دراسة: الشوكولاتة تحتوي على مادة خطرة

الخميس 5 ديسمبر 2019

تعتبر الشوكولاتة من أكثر الحلويات المحببة لدى الجميع وخصوصاً النساء، والدليل على سبيل المثال فإنّ إنفاق السعوديّة عليها بلغ في العام 2014 حوالى 133 مليون دولار! ولكن يبدو أنّ هذا المنتج "سيف ذو حدين" لأنّه خطير من جهة ومستحضر طبي من جهة أخرى.



فوفق نتائج أحدث الدراسات العلمية الأميركية، فإنّ الشوكولاتة تحتوي على مادة خطرة، تسمى مادة فانداناميد vandanamid، تؤثر سلبياً في نشاط الدماغ ولها تأثير في جسم الإنسان كتأثير الماريجوانا.

وهذه المادة الموجودة في الكاكاو، وهو المادة الرئيسة في انتاج الشوكولاتة، تدفع المنطقة المسؤولة عن الادمان في دماغ الإنسان الذي لم يتناول الشوكولاتة لفترة طويلة إلى إرسال اشارات تسبّب الشعور بالرغبة في تناول قطعة شوكولاتة.

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بالمقابل، ابتكر فريق علمي من أستراليا ونيوزلندا مستحضراً طبياً يحتوي على الشوكولاتة ويستخدم في تخفيف القلق الذي يشعر به الشخص لدى خضوعه لعملية جراحية.

وهذا المستحضر مصمّم على شكل أقراص طبية تضاف إليها الشوكولاتة وتعطى للمرضى الذين سيخضعون لعمليات جراحية قبيل تخديرهم.

وطرأت هذه الفكرة على ذهن الأطباء بعدما كانوا يستعدون لإجراء عملية جراحية لمرضى صغار في السن، فإن طعم المستحضر الطبي ميدوزالام الذي يعطى للمريض لخفض قلقه قبيل العملية الجراحية، كما هو معلوم، كريه.