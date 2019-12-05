دراسة: الإنسان بإمكانه أن ينام لمدّة يومٍ كاملٍ

الخميس 5 ديسمبر 2019

يعتبر النوم واحداً من العوامل المهمّة جدّاً لإعادة الطاقة والنشاط للجسم وتأمين الراحة لكي تستعيد أعضاء الجسم وظائفها بنشاط لذلك يقوم العلماء بدراسات حول النوم لمعرفة أكبر كمّ ممكن من المعلومات عنه.



أثبتت دراسة حديثة أن الإنسان بإمكانه أن ينام لمدّة يومٍ كاملٍ إذا كان في مكان مظلمٍ لوحده، فمدّة النوم تطول في حال وجودك في جوّ من الظلام التام وإذا كنت تنام منفرداً في مكان لا يوجد فيه ضوضاء.

قامت العالمة "جولي بيك" بدراسات عديدة عن مدّة النوم لدى الإنسان الموجود في العزلة، واتّكلت على بعض المستندات والدراسات التي توصّل إليها العالمان "جوزي لورنس" و"أنطون سيني" في العام 1960.

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بناء على ذلك، قام هذان الباحثان بإختبار نفسيهما وعاش كلّ منهما في كهف وحيداً ولمدة تفوق الثلاثة أشهر.

بالنسبة لساعات النوم فقد كان أنطوني يعتقد أنه ينام 30 ساعة متتالية، هو بالفعل ينام طويلاً كونه كان يستيقظ فيجد أن شعر ذقنه يبدو طويلاً، أمّا جوزي فكانت تشعر في نهاية الفترة أنها متعبة جدّاً والنوم لم يعد يساعدها على استعادة نشاطها.

تؤكّد هذه الدراسة أن النوم في مكان مظلمٍ وهادئ لوحدك سيجعلك تنام لساعات طويلة ربّما تتخطى النوم ليومٍ كامل لذا من المفضل أن تؤمن جوّاً ملائماً للنوم عندما تشعر بالتعب لكي لا تشعر بالأرق.