خلاف ملكة بريطانيا وابنتها الأميرة آن يظهر على الشاشات في حفل استقبال قادة العالم

التقطت الكاميرات لحظة خلاف بين الملكة إليزابيث وابنتها الوحيدة الأميرة آن في بداية حفل استقبال قادة العالم في قصر باكنجهام.وكانت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 93 عامًا قد ظهرت بصحبة الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والأمير تشارلز وزوجته كاميلا وهي ترحب وتصافح ترامب وزوجته.وعقب ذلك نظرت الملكة إليزابيث بتجهم وقامت بتوبيخ ابنتها "آن" أمام الجميع، لترد الأخيرة برفع ذراعيها ثم تبتسم وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.ويبدو أن ملكة بريطانيا كانت تُلفت نظر ابنتها بأن تنضم إلى الخط وتقوم بتحية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد لاحظوا هذا الخلاف؛ إذ تمت مشاركة الفيديو والتعليق عليه بسرعة على موقع التدوين العالمي "تويتر".وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "هذا لذيذ. #PrincessAnne"، وقال آخر: "أنت كبيرة جدًا حتى تحصلي على نظرة جانبية من أمك"، وقال ثالث: "الأميرة آن لديها كمية مناسبة من ضيق الأفق".

وحضر حفل استقبال الملكة عددٌ من كبار أفراد العائلة المالكة، من بينهم كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، وكان زوجها الأمير وليام غائبًا؛ لأنه يقوم حاليًا بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى الشرق الأوسط.

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وغادر الأمير وليام بريطانيا يوم الأحد الماضي متجهًا إلى الكويت، حيث بقي حتى الثلاثاء، ثم سافر دوق كامبريدج إلى عمان، المحطة الأخيرة من جولته المليئة بالتعهدات.وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، قمة حلف الناتو التى تعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 3 و4 ديسمبر الجارى، وقبل انطلاق أعمال قمة زعماء الدول الأعضاء فى الحلف، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانية، قادة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، في حفل رسمي أقيم بقصر باكنجهام، مساء الثلاثاء، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس التحالف الذي تم تدشينه فى الـ 4 من أبريل 1949.

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