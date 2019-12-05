دور الملح لجمال ونضارة البشرة وترطيبها

الملح من الأشياء الأساسية في الطعام، حيث إنه يعطي الطعام مذاقًا مختلفًا ومميزًا، فضلًا عن ذلك يحتوي الملح على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتحسين الدورية الدموية والوقاية من بعض الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag فإن هناك فوائد مذهلة للملح على صحة الجلد ومنها:

1: يحتوي الملح على العديد من الخصائص والعناصر التي تساعد على نضارة البشرة وترطيبها وإزالة الجلد الميت بها، وذلك عن طريق خلط معلقتين من العسل الأبيض مع معلقة ملح وتطبيق الخليط على البشرة ثم غسله بعد 10 دقائق.

2: يعتبر الملح مقشرًا طبيعيًا للبشرة ويعمل على نعومتها وإزالة البقع والبثور السوداء، وذلك عن طريق خلط معلقة من الملح مع زيت الزيتون وتدليك البشرة بالخليط ثم غسله بعد 10 دقائق.

3: يساعد الملح على طرد الجراثيم والسموم من الجسم وتنظيف البشرة بعمق، لذلك ينصح بعمل حمام الملح الدافئ كل أسبوع، وذلك عن طريق وضع كوب من الملح فى حوض الاستحمام" البانيو" الملىء بالمياه الدافئة.

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4: من الممكن استخدام الملح على البشرة للتخلص من قشرة الشعر كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، وذلك بتدليك فروة الرأس بالملح.

5: من الممكن خلط الملح مع أى زيت طبيعى مثل زيت الزيتون واللوز وتطبيقه على البشرة لإزالة التجاعيد البقع الداكنة بالبشرة.

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