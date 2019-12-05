مشروبات صحية هتخلصك من مشكلة الكرش من غير تمارين وتعب

تعانى الكثير من الفتيات من مشكلة وجود " الكرش" ، التى دائماً ما تسبب لهن إحراجاً كبيراً ، ولأن الكثيرات منهن يجدن صعوبة فى ممارسة تمارين البطن الشاقة، نقدم لك اليوم مشروبات صحية هتخلصك من مشكلة الكرش من دون الاضطرار إلى ممارسة التمارين الرياضية المرهقة، وذلك وفقاً لما ذكر على موقع "BoldSky".

المكونات:

ثمرة خيار.

بقدونس أو كزبرة.

1 ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

1/2 زجاجة مياه.

طريقة التحضير:

- يتم خلط جميع المكونات فى الخلاط.

- ويتم شرب كوب منه يومياً قبل النوم.

- ونستمر فى شرب عصير الخيار لمدة شهر، وسوف تلاحظين الفرق.

مشروب الخيار

عصير التفاح والليمون مع النعناع:

المكونات:

1 لتر من عصير التفاح الطازج.

100 مل من عصير الليمون.

نعناع.

مكعبات ثلج.

طريقة التحضير:

- نقوم بخلط التفاح مع الليمون، ثم نضيف إليهما النعناع.

- يمكنك تقديم الشراب مع شرائح التفاح، حيث يساعد تناول عصير التفاح كل يوم قبل النوم على التخلص من دهون منطقة البطن.

- كونى حريصة على عدم وضع السكر.

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