شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تنتقل الأمراض النفسية بالوراثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرض النفسى من أخطر الأمراض التى قد تصيب أى شخص، ولكن هل المرض العقلى أو النفسى إذا أصاب أحد الأشخاص من أقاربك سوف ينتقل لك بالضرورة.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

قال دكتور سكوت بيه، مدير قسم علم النفس بـ "كلايفند كلينيك"، "فكر في المرض العقلي كما تفعل مع أي مخاوف صحية أخرى مرتبطة بالأسرة، حيث أن الأمراض النفسية مثلها مثل كل الأمراض التى تصيب الإنسان يمكن أن تنتقل بالوراثة، لذا ابذل قصارى جهدك لكي تتعلم عن الحالة والأعراض حتى تتمكن من المتابعة.



الأمراض النفسية

ووفقاً للأبحاث فإن هناك 1 من كل 5 بالغين سيعاني من مرض نفسى في مرحلة ما كل عام.

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ولم يحدد العلماء بعد الجين المسئول عن المرض العقلي، ولكن هناك أدلة على أنه إذا كان لديك أحد أفراد أسرتك مصاباً باضطراب عقلي مشخص مثل: الاكتئاب وانفصام الشخصية، فإن احتمال إصابتك بهذا المرض تزداد.

وهذا لا يعني بالضرورة أنه إذا كان لديك والد مصاباً بمرض انفصام الشخصية، فسوف تصاب به أيضًا - أو أنك ستطوره بنفس الشدة، حيث إن العوامل البيئية تلعب دور البطولة في تطور المرض العقلى أو النفسى.

قال دكتور سكوت بيه: "نظرًا لأن أدمغة الأطفال تتطور بشكل نشط، فإن تجارب الطفولة - الإيجابية والسلبية على حد سواء - تعد عوامل أساسية فى تحديد ما إذا كان المرض العقلي سيؤثر عليك أم لا".

وأوضح الدكتور بيه إن 50٪ من الأمراض النفسية تظهر في سن 13 ، و 75٪ تظهر في عمر 24 عامًا، كما أنه يُعتقد أن العقول قد تطورت تمامًا بحلول سن 25 عامًا، فإن الوصول إلى هذا العمر دون اضطراب تشخيصي للصحة العقلية هو علامة جيدة.