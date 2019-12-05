فيديو معلوماتى.. طرق التطعيم الصحيحة ضد الإنفلونزا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول فصل الشتاء يبحث الكثير عن مصل للوقاية من مرض الإنفلونزا، ومؤخرًا حذر المركز القومى للتطعيمات من الحصول على مصل الإنفلونزا الذى تم طرحه العام الماضى، مؤكدًا أن تطعيمات الإنفلونزا للعام الماضى لا تصلح للحصول عليها هذا العام كونها غير مؤثرة وغير فاعلة، ولن تقى من الإصابة بالفيروس.
ويستعرض"دوت مصر" فى الفيديو المعلوماتى التالى أبرز المعلومات عن مصل الإنفلونزا ولماذا يجب تغييره كل عام كما يلى:
1. المصل لا يمكن الاعتماد عليه أكثر من عام فهو صالح لمدة 12 شهرا فى الجسم وخارجه
2. اللقاح يختلف من موسم لآخر نظرا للتغيرات والتحورات التى تطرأ على فيروس الإنفلونزا
3. عند شراء المصل يجب التأكد من وجود تاريخ محفور على التطعيم بأنه إنتاج 2019/2020.
4. يمكن الحصول على تطعيم إنفلونزا مضمون من خلال مراكز تطعيمات فاكسيرا أو من مكاتب الصحة
5. العبوات الجديدة تكون مغلقة وفى درجة حرارة قياسية وجاهزة للحقن مباشرة
6. يفضل تلقى اللقاح خلال شهر أكتوبر حتى آخر نوفمبر للحصول على أقصى استفادة من مفعول اللقاح
7. يعطى لقاح الإنفلونزا بداية من سن 6 أشهر وتتحدد جرعات الطفل حسب عمره
8. لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص
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