بحسب الطب الصيني.. تعرف على تأثير مشاعركم في أمراضكم

الخميس 5 ديسمبر 2019

بحسب الطب الصيني، الجسم والنفس ليسا إلا شيئاً واحداً. وكل عضو مرتبط بشعور محدد مما يساعد على تشخيص عدة أمراض. من جهة أخرى، يقول الطب الصيني إن العناصر الخمسة ( تراب، ماء، نار، هواء ومعدن ) موجودة في كل كائن حي. ولكي نكون في صحة جيدة، يجب أن نحرص على وجود توازن بين كل هذه العناصر. إليكم بعض الأمثلة .



صوت مبحوح

الصوت المبحوح يشير غالباً إلى ضعف في الرئتين. الصوت المبحوح المزمن يدل على صحة سيئة وينذر بمرض رئوي.

وجه أصفر

الوجه المصفر يمكن أن يشير إلى نقص الدم في الطحال.

يقول الطب الصيني إن كل عضو مرتبط بانفعال قد يكون هو سبب المرض :

1. الغضب مرتبط بالكبد

2. الفرح مرتبط بالقلب

3. الحزن مرتبط بالرئتين

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4. القلق مرتبط بالطحال/البنكرياس

5. الخوف مرتبط بالكليتين

بالنسبة للصينيين، كل طعم أو بهار له تأثير على عضو محدد : الطعم الحامض مرتبط بالكبد، الطعم المر مرتبط بالقلب وبالأمعاء الدقيقة والمعدة. الطعم الحلو مرتبط بالطحال ( الطحال في الطب الصيني هو مركز توزيع طاقة الجسم ). الطعم الحار مرتبط بالرئتين وبالأمعاء الغليظة، وأخيراً الطعم المالح مرتبط بالكليتين ( من هنا الارتباط بين القصور الكلوي والاستهلاك الزائد للملح في الطب الغربي ).

في الطب الصيني، كل عضو يمتلك طاقته الخاصة، وهي ترتبط مباشرة بالدم الذي يعتبر نقطة انطلاق الطاقة.

الكليتين : العضو الرئيسي في الجسم الإنساني

بحسب الطب الصيني، الكليتين هي عضو مهم لأنها تمثل أساس الين واليانغ، مركز الطاقة في الجسم الإنساني.

أيضاً، إذا لم تحمل المرأة برغم كل محاولاتها، فقد يكون سبب العقم هو مشكلة في الكلى.

تؤثر حالة الطقس أيضاً على الأعضاء، وهكذا فإن كل فصل يقابل بعض الأعضاء. مثلاً، الهواء مرتبط بالكبد ولديه تأثيراته على الصحة : أوجاع رأس ودوخة.

إحدى أهم وظائف الكبد هي تسهيل جريان الطاقة في الجسم. عموماً، الأشخاص الذين يمتلكون كبداً بصحة جيدة، هم أشخاص هادئون، يتخذون القرارات بسهولة ولديهم شخصية قوية. إذا كانت هناك مشكلة في الكبد، فهذا يؤثر مباشرة على التوازن الجسدي والنفسي.

وهكذا عندما يكون هناك خلل في الطاقة، الانفعال الذي يعبّر عن هذا النقص في التوازن هو الغضب والعنف. إذا لم تظهر المشكلة على شكل انفعال محدد، هذا يعني أن حلها متعذر. وستنعكس على الصحة على شكل كآبة واضطرابات في المزاج. الأعراض الأكثر انتشاراً في هذه الحالة هي التعب، مشاكل العادة الشهرية، الضغط النفسي والحساسية.