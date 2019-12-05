دراسة توضح كيف تنذركم جفونكم بقرب حدوث نوبة قلبية ؟

الخميس 5 ديسمبر 2019

يمكن للنوبة القلبية أن تصيب أي شخص. بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حوالى 7 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب النوبات القلبية. لكن بعض الأعراض يمكن أن تنذركم قبل حدوث النوبة القلبية. ومن بينها هذا العارض المدهش على الجفون.



أظهرت دراسة قام بها باحثون دانماركيون ونشرت في مجلة The British Medical Journal رابطاً بين عارض ال xanthelasma والنوبات القلبية. ال xanthelasma

هو عبارة عن تخزين الكولسترول والزهم على مستوى الجفنين ويأخذ شكل بقع صفراء. هذه الظاهرة ليست مؤلمة، ويمكن إزالتها ولا تؤثر على العيون. لكن ظهورها يشير إلى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم. وما يدهش في الأمر، أن مخزون الدهون في الجفنين يمكن أن يكون عارضاً يشير إلى نوبة قلبية.

ما هي أسباب ال xanthelasma؟

ال xanthelasma هي ظاهرة نادرة يسببها ارتفاع مستوى الدهنيات أو الكولسترول في الدم. لكن الأشخاص الذين يمتلكون مستوى كولسترول عادي في الدم يمكن أن تظهر عندهم. عندما يرتفع مستوى الكولسترول السيء، فهو يلتصق بالأوعية الدموية من الداخل ويعرقل الدورة الدموية. عندما تتعرقل هذه الدورة، يرتفع خطر الإصابة بجلطة دماغية أو بنوبة قلبية.

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ال xanthelasma، إنذار على جفنيك بالنوبة القلبية

درست البروفسور Anne Tybjaerg-Hansen من جامعة كوبنهاغن، حالة حوالى 12500 شخص من سنة 1976 إلى سنة 2011. بين هؤلاء الأشخاص، كان هناك 560 ظهرت لديهم ال xanthelasma بدون أن يصابوا بأي مرض قلبي. بعد 35 سنة من الدراسات، لاحظ الباحثون أن 3699 مريض أصيبوا بمرض في القلب وأن 1872 مريضاً أصيبوا بنوبة قلبية. اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يمتلكون ال xanthelasma

لديهم احتمال بنسبة 48 % أن يصابوا بنوبة قلبية، 14 % أن يموتوا خلال الدراسة و39 % أن يصابوا بمرض في القلب والشرايين.

يحب أن لا نتجاهل هذا العارض الذي ينبئ بالنوبة القلبية. يقول الباحثون إن ال xanthelasma

يعني عموماً وجود الكولسترول بنسبة عالية في الدم. الرجال الذين يعانون من هذا العارض لديهم احتمال أعلى بنسبة 12 % للإصابة بنوبة قلبية بينما عند النساء النسبة هي 8 %.

في النتيجة، إذا لاحظتم هذه الظاهرة على جفونكم، استشيروا أخصائياً يساعدكم على تخفيض نسبة الكولسترول السيء في الدم.