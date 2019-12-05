القرفة تتمتع بفوائد صحية كثيرة.. فما هي؟

الخميس 5 ديسمبر 2019

قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن القرفة تتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ حيث أنها غنية بالزيوت الطيّارة، والتي تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا وتحارب تكاثر الفطريات وتنشط حركة الأمعاء.



Advertisements

وفي الوقت نفسه، حذر المركز من الإفراط في تناول القرفة؛ لأنها تحتوي على مادة “كومارين”، التي قد تتسبب في مشاكل بالكبد.

لذا ينبغي تناول القرفة باعتدال، بكمية لا تتجاوز 2 غرام يومياً، ما يعادل ملعقة شاي ممسوحة.