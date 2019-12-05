هل النحافة متعلّقة بكمية الطعام؟

الخميس 5 ديسمبر 2019

لا بد أنكم سبق ورأيتم هذه الجملة " السعرة الحرارية هي سعرة حرارية في كلّ الأحوال" متداوَلة كثيرًا بين متتبعي أخبار الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي. وراء هذه الجملة تأتي فكرة أنه لكي تنحفوا عليكم التخفيف من السعرات الحرارية مهما كان الطعام الذي تتناولونه. بمعنى آخر إن النحافة متعلّقة بكمية الطعام.



إذا قمتم بدراسات معمّقة حول الموضوع ستكتشفون أن هذا الأمر خاطئ. ففي الحقيقة أنتم عندما تختارون نوعية الطعام يكون لذلك أهمية أكبر بكثير من كيفية تناول الطعام، أي الكمية التي تتناولونها وذلك لعدة أسباب.

بحسب الإستنتاج "السعرة الحرارية هي سعرة حرارية في كلّ الأحوال" يمكنكم أن تخسروا الوزن إن تناولتم الآيس كريم ولكن اكتساب الوزن لا يعتمد فقط على عدد السعرات الحرارية التي نتناولها. يجب التفكير بكيفية استخدام الجسم لهذه السعرات الحرارية. فالسعرات الحرارية الموجودة في البروتينات على سبيل المثال تحرق أثناء تناول الطعام.

بعض الأشخاص لا يخسرون الوزن حتى وإن كانوا يتبعون حمية غذائية صارمة بينما أشخاص آخرون يأكلون كل ما يشتهونه ويبقون نحيفين وبصحة جيدة. إنها مسألة هرمونات. والطريقة الأنجع لتسريع خسارة الوزن هي التحكّم بالهرمونات.

حاولوا أن تصوموا من وقت إلى آخر

يمكن اللجوء إلى الصوم لتسريع عملية الأيض. في الواقع إن الصوم المتقطّع يساعد الجسم على ادّخار طاقته وزيادة مستوى الكورتيزول بغية أن يحرق المزيد من الدهون. يسمح الصوم بالاحتفاظ بنسبة قليلة من السكر في الدم كما يساعد الجسم على إنتاج كمية أقل من الأنسولين. وبالتالي تتخزّن كمية أقل من الدهون في الجسم.

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عندما لا يتوقف جسمكم عن تخزين الدهون فكّروا بالصوم المتقطّع. فهذه فترات استراتيجية لحرق المزيد من الدهون.

كما يمكنكم تناول السكريات ولكن فقط بعد النشاط الرياضي.

التمارين الرياضية:

هناك طريقة أخرى لحرق المزيد من الدهون وهي ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام. هذا الأمر يدفع الجسم إلى إنتاج التستوستيرون هرمون النمو الأمر الذي يؤدي إلى تسريع عملية خسارة الوزن وإلى تقوية العضلات.

إن التمارين المركبة كالسكواتز ورفع الأثقال تنشّط الهرمونات أكثر من أي تمارين أخرى.

أما التمرين الأكثر فعالية فهو التمرين القصير والمكثّف وفي أوقات منتظمة لأنه يؤدي فعلًا إلى حرق الدهون مع الحفاظ على التوازن في دقات القلب.

إذن توقفوا عن تجويع أنفسكم والتعب في صالات الرياضة! تحكّموا بهرموناتكم لكي تحرقوا دهون جسمكم فتحصلون على بطن أملس وجسم نحيف!