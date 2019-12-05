صحة ورشاقة

دراسة تكشف عن شيئان في منزلك تمنعان عنك الإصابة بالسرطان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 5 ديسمبر 2019

أكدت دراسة أجراها علماء صينيون من جامعة تشجيانج أن تناول القرنبيط والبطاطا والبصل يقلل من فرصة الإصابة بسرطان المعدة، ولكن تناول الجعة والمشروبات الروحية والملح والأطعمة المحفوظة تزيد من مخاطر إصابة الشخص بالسرطان، طبقا لصحيفة “تايمز” البريطانية.

 

وقالت الدراسة إن سرطان المعدة يتسبب فى وفاة نحو 13 شخصا كل يوم في بريطانيا، وتبلغ نسبة نجاة المريض به 15%،

 

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موضحة أن الملفوف واللفت والكرفس تساعد أيضا في الحماية من المرض.

 

ويُعتقد أن المأكولات والخضراوات التي تحتوي على فيتامين “سي”، وعادة ما تكون في البطاطس تقوم بدور مضادات للأكسدة للمعدة.

 

ويقدر العلماء أن تناول 100 جرام من الفاكهة بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان 5%.

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