شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حقيقة الشعور بثقل الرأس؟ والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019

أصبح الانسان يعاني الكثير من الضغوطات وكأنه في سباق مع الزمن، وهذا ينجم عليه العديد من الامور التي يشعر بها، ومن ضمنها الصداع، يشعر وكأن رأسه ثقيل جدا.



حقيقة هذا الشعور بثقل الرأس، له عدة أسباب وعوامل تؤثر على جسم الانسان فيشعر بصداع شديد، قد تكون العوامل نفسيه أو جسديه، لذلك فالذي يعاني من الصداع يجب عليه أولا القيام بإجراء فحص شامل للتاكد من خلوه من الامراض، مثل مرض ضغط الدم، او السكري، وايضا إلتهابات في الاذن الداخليه، وتسوس الاسنان.

وهناك ايضا ممارسات خاطئة، تؤثر بشكل سلبا على رأس الانسان وهي :-

- النوم بطريقة خاطئة على وسادة غير صحيه.

- الجلوس الكثير امام الكمبيوتر والتلفاز.

- النوم لساعات طويله، اذ يسبب النوم لساعات طويلة، انخفاض بمستوى الهرمونات الخاصة بالتوتر، مما يؤثر سلبا على الاوعيه الدمويه، فيسبب ذلك لصداع.

- الغضب المُفرط، فالغضب الشديد بغير الحاجة، يؤثر سلبا بحيث يجعل إنقباض في عضلات الرقبة وهذا يسبب شعور بالصداع الشديد.

- الجلوس الخاطئ على المعقد، سواء كان مقعد المكتب ام السياره، فيجب ان تكون الجلسة صحيحه، لكي لا يؤثر ذلك سلبا على عضلات الكتف والظهر مما يؤدي لشعور بألم في الرأس.

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- استنشاق الروائح الكيميائية، استنشاقك لرائحة العطور او المنظفات بأنواعها يؤثر ذلك على جهازك العصبي فبتالي تشعر بالصداع.

- تقلبات الجو في فصول السنه، تقلبات الجو من زيادة في درجة الحراره في فصل الصيف وانخفاضها، وارتفاع درجة الرطوبه، ذلك ايضا سبب لحدوث الصداع، لذلك تجنب هذه التغيرات قدر الامكان من خلال لبس مناسب، ووقاية نفسك.

- الضغط الشديد على الاسنان، من احدى العادات السيئة التي تعد سببا للصداع وهي الضغط المستمر على الاسنان وهذه حالة نفسيه، اذ يعتبر الضغط المستمر على الاسنان نتيجة توتر او تفكير في امر ما، لذلك حاول ان تتجنب الضغط الشديد على الاسنان قدر الامكان.

- تناول الايس كريم بكثره، تناولك للايس كريم بشكل مفرط وسريع، يعمل على الشعور بالصداع النصفي، مما يؤدي لشعور بثقل في الرأس طيل اليوم، لذلك يجب عدم الاسراف في اكل الآيس كريم فكل شيء زاد عن حده انقلب ضده.

- تناول الاطعمة الغير صحيه، تناولك لأطعمة غير صحيه، التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على الشعور بالصداع، لذلك يجب عليك تناول اطعمة صحيه.

- تناول السكريات بكثرة.

- قلة شرب الماء، الماء يعد عنصرا مهما لجسم الانسان حيث يحتوي المخ على نسبة 90% من الماء، لذلك قلة شرب الماء، يؤدي لشعور المخ باحتياجه للماء فبتالي يرسل اشارات عصبيه تُترجم للاحساس بالصداع.

ولتقليل من شعور ثقل الرأس، يُنصح بشُرب الاعشاب الطبيعيه مثل النعناع والبابونج، وايضا ممارسة الرياضه للمحافظة على وزن طبيعي فبتالي يقل الضغط على الجسم ولتنشيط الدورة الدموية ايضا.