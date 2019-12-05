شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن قرحة الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة يتعرض الكثيرون للإصابة بقرح في الفم، وهذا الأمر يعوق فرصة تناول الشخص للطعام، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن الأسباب والعلاج، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday وwebmed".

ما هي قرحة الفم؟

قرحة الفم هي عبارة عن تقرحات صغيرة تظهر داخل الفم أو حوله، وتسبب في ألم شديد للشخص المصاب.



ما هي قرحة الفم

ما هي أسباب الإصابة بقرحة الفم؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بقرح الفم، ولكن اكثرهم الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وللعلم فهذه القرحة سهل العدوي للأخرى لأنها فيروس يتسبب في هذا الأمر.

كما أوضح التقرير إلي أن التعرض لارتفاع في نسبة درجة الحرارة للجسم تزيد من فرص الإصابة، كما أن التعرض للتغيرات الهرمونية التي تسبق الدورة الشهرية تزيد من فرص الإصابة، والتعرض الدائم للتوتر والقلق والضغوطات النفسية تزيد الإصابة، وكما أن ضعف المناعة في الجسم تتسبب في الإصابة بشكل كبير.



اسباب قرحة الفم

ما هي أعراض الإصابة بقرحة الفم؟

هناك العديد من الأعراض المؤلمة للإصابة بقرحة الفم، ومنها:

Advertisements

-ظهور قرح داخل الفم أو خارجه، وتسبب ألم شديد في المكان التي ظهرت به.

-تورم و انتفاخ في الفم.

-يتعرض الأشخاص المصابون بقرحة الفم لصعوبة في البلع.

-وفي بعض الأحيان يعاني الأشخاص المصابون بقرحة الفم لانتفاخ بالغدد اللمفاوية.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-التعرض للإصابة بالغثيان والصداع الشديد.



اعراض قرحة الفم

ما هو علاج قرحة الفم؟

هناك أنواع عديدة لعلاج قرحة الفم، ولكن أبرزها تناول المضادات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في علاج هذه المشكلة، وهناك بعض الكريمات الموضعية التي تساهم في التخلص من هذه القرح، وتستخدم لمدة لا تقل عن اسبوع للقضاء على المشكلة.