تعرف على الأطعمة والخطوات التي تساعدك على التركيز

الخميس 5 ديسمبر 2019

يعود ضعف التركيز في كثير من الأحيان إلى مشاكل في التغذية وعدم حصول الجسم على العناصر الغذائية المتنوعة اللازمة للمخ للقيام بوظائفه الحيوية بكفاءة بالإضافة إلى عدد من العوامل الخارجية أهمها عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وكثرة الضغوط العصبية حولك، لذلك يجب التخلص من هذه المسببات للحصول على ذهن صاف وتركيز.



وعن عامل التغذية، إليك الأطعمة والخطوات التي تساعدك على التركيز:

- كوب من القهوة: إذا كنت من عشاق القهوة فإن ذلك سيكون من الأجزاء المفضلة لديك؛ فتناول كوب من القهوة يخلّصك من الشعور بالنعاس ويمنحك طاقة تساعدك على العمل بتركيز، أما إذا كنت من غير محبي القهوة فيمكنك تناول الشاي الأخضر أو قطعة من الشوكولا والتي ستمنحك نفس النتيجة.

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- أطعمة تحتوي على للغلوكوز: هذه الأطعمة تساعدك على التركيز، لذلك دائما ما ينصح بتناول السكريات والفاكهة والعصائر للمساعدة على التركيز ولكن لا يجب تناولها بكميات زائدة حتى لا يتعرّض الجسم للهبوط بعد انتهاء تأثير هذه السكريات.

- الإهتمام بتناول وجبة الإفطار صباحا: هذه الوجبة تعدّ أساسية للجسم وهي تقوم بتنشيط الحرق وتوزيع الطاقة على الجسم، فإهمال تناولها في مواعيدها صباحا قد يعرّضك للإحساس بالنعاس وعدم التركيز على مدار اليوم حتى وإن قمت بتناول الطعام فيما بعد.

- تناول الأسماك: تأتي أهمية تناول الأسماك للمخ في احتوائها على كميات كبيرة من الأوميغا 3 فهي تساعد على تنشيط المخ وحماية خلاياه من التلف، لذلك كثيرا ما نسمع النصائح بالإكثار من تناول الأسماك عند الإمتحانات لانها تساعد الطلبة على التركيز.