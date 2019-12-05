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شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة خارقة.. شعرك سينمو 3 مرات أسرع في أسبوعين والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
قد يدور بخلدك فور سماعك كلمة بصل، رائحته القوية والمزعجة فقط ولكنك قد تبدلين رأيك عندما تعلمين بتأثيره الرائع على شعرك وتقويته ومنع تساقطه، حيث سيمنحك البصل الشعر الذي لطالما حلمت به. هل تتساءلين كيف ذلك ؟ لا تستغربي.
نقدم لك اليوم مجموعة من أقنعة البصل لشعر قوي لا يتساقط أبداً.القناع الأول:
قطعي بصلتان كبيرتان بقشرهما واغليهما في لتر ماء مع ملعقة عسل لمدة 10 دقائق، بعدها قومي بتصفية الماء ودلكي الشعر وفروة الرأس به، واتركيه لمدة 3-4 ساعات، ثم اغسلي الشعر جيداً. كرري العملية مرة كل أسبوع وستلمسين نتائج رائعة على شعرك.
القناع الثاني:
أحضري 3 حبات من البصل، قطعيها واخلطيها جيداً في الخلاط، ثم قومي بتصفيتها باستخدام فوطة قطنية نظيفة حتى تحصلي على عصير البصل، دلكي فروة الرأس به جيداً واتركيه لمدة ساعتين مع تغطية الرأس بغطاء بلاستيكي، بعدها قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو .
كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج مذهلة.
– للتخلص من رائحة البصل على شعرك:
ضعي حزمة من البقدونس في ليتر ونصف من الماء المغلي وغطي الوعاء، اتركيها مدة 20 دقيقة حتى تحصلي على منقوع البقدونس، صفي الماء جيداً وأضيفي إليه كأس من الخل وقومي بشطف الشعر به وسيخلصك من الرائحة المزعجة للبصل نهائياً.
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