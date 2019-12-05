دراسة: المشي أكثر فائدة من رياضة القاعات!

الخميس 5 ديسمبر 2019

ينصح الجميع بالسير لمدة 30 دقيقة يوميا أو بممارسة الرياضة داخل الصالات المخصصة لها. ويرى خبراء ان السير أفضل بكثير من ممارسة الرياضة داخل قاعات مغلقة.



أجرى خبراء دراسة أشركوا فيها 50 الف شخص بين الأعوام 1999 و 2012 درسوا فيها النشاطات الجسدية التي يمارسها البريطانيون بمختلف أنواعها من السباحة وركوب الدراجات الهوائية وممارسة لعبة السكواش والمشي السريع.

وبعد الانتهاء من الدراسة والتحليل نشر الخبراء النتائج التي توصلوا اليها في مجلة علمية وجاء فيها ان الاشخاص الذين يمارسون رياضة المشي السريع لمدة 30 دقيقة كل يوم يتمتعون بصحة افضل ممن يمارسون الرياضة داخل الصالات المخصصة لها بشكل منتظم. وينطبق هذا الامر على النساء بشكل خاص.

ورغم ذلك تنبه الدراسة الى ان المشي يجب ان يكون سريعا وليس مجرد تنزه.

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وقال الدكتور لوردان أحد المسؤولين عن الدراسة "اظهر التحليل ان افضل النتائج تأتي عندما يمارس المرء رياضة تزيد عن طاقته وبشكل منتظم" وأضاف الخبير بالقول إن افضل انواع الرياضة على الاطلاق هو المشي السريع.

فوائد المشي السريع

ويعتقد خبراء أن في الامكان استغلال نتائج هذه الدراسة للتقليل من مشكلة البدانة في انكلترا. وقال رومان مورو أحد الخبراء المشاركين في الدراسة إن السير اقل فعالية من الركض ولكي تكون هناك فائدة من المشي يجب ان يكون فعالا وسريعا كي يكون مفيدا للقلب واللشرايين.

وينصح الخبراء بالسير مرتين في الأسبوع لمسافات طويلة ولفترة تزيد على نصف ساعة مع محاولة التعجيل اكثر فأكثر وإطالة المسافة أكثر فأكثر وبين فترة وأخرى يمكن استبدال المشي بالركض لدقيقة أو دقيقتين ثم العودة الى المشي مرة أخرى.