فوائد جديدة لزيت الزيتون.. تعرف عليها

الخميس 5 ديسمبر 2019

لزيت الزيتون فوائد جمة تستخلص منه عبر استخدامه بطرق مختلفة، وكشف موقع "web md" عن خمسة خوائد جديدة له:



1.الحماية من مرض السرطان:

وذلك لغنى زيت الزيتون بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، إضافة إلى "حمض الأوليك" الذي يلعب دورا في الوقاية من الأورام داخل الجسم.

2.الحماية من أمراض القلب:

يساعد زيت الزيتون على انخفاض مستويات الكولسترول، إضافة إلى أن الانتظام في تناوله يساعد على انخفاض ضغظ الدم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من مادة "البوليفينول" ومضادات الأكسدة الهامة لصحة القلب.

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3.التقليل من الألم والالتهاب:

إذ يحتوي زيت الزيتون على مادة مغذية تسمى"oleocanthal"، التي تعمل على تهدئة الألم، لاحتوائه على المواد الكيميائية النباتية التي تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الآلام والالتهابات في الجسم.

4.يحسن صحة العظام:

مفيد للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، حيث يساعد على امتصاص الكالسيوم فى الجسم، وذلك لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة.

5.يخفف من الإمساك:

من خلال تقوية الجهاز الهضمي، ويساعد أيضا على منع المشاكل الهضمية مثل التهاب المعدة والقرحة الهضمية.