إستعمالات غريبة لليمون الحامض!

الخميس 5 ديسمبر 2019

الليمون كاد يكون الصديق الصدوق لجدتي إذ كانت تستخدم حبّة الليمون المستعملة لتجميل نفسها ولإعادة الرونق لأدواتٍ موجودة في منزلها. لربما لن تصدقوا ماذا أقول إلا أن الإستعمالات التي سأذكرها الآن ستؤكد مدى فعالية الليمون في مجالات مختلفة.



- الليمون لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم: الكوع، الركبة، المنطقة المحيطة بأصابع الرجل وكل بقعة داكنة اللون لن تصعب عليك بعد اليوم ففركها بقشر الليمون المستعمل كفيلٌ بتفتيحها.

كما بإمكانك تبييض أظافرك الصفراء من خلال عصير الليمون.

- الليمون لتلميع المرايا، المقبض المصنوع من الستانلس وغيرها: من الآن فصاعدًا لن تحتاجي لمستحضرات التنظيف لتلميع المرايا، المايكروييف والأدوات المصنوعة من الستانلس. فإضافة قطرات من الليمون على المياه الموجودة في عبوة الرذاذ كفيلة بتلميع منزلك.

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- الليمون مضاد للبكتيريا ومهدئ لآلام الحنجرة والحلق: حارب البكتيريا التي تسبب إحمرار الحلق بواسطة الليمون الذي يقتل البكتيريا التي تتكون في هذه المنطقة.

ضع شريحة من الليمون في كوبٍ من الشاي الساخن وإشربه مرتين يوميًا لتكون قد أمّنت الحماية الكافية لحلقك.

- الليمون مزيل لرائحة المنزل الكريهة: بعد قلي السمك في المطبخ، تفوحّ رائحة كريهة تلتصق على الجدران لتقتحم غرف النوم وما من سبيل لإزالتها سوى مياه الليمون الساخنة حيث تتبخّر رائحة الليمون في المطبخ وتغطي الروائح الكريهة والنتنة.

- الليمون والعسل لمحاربة حب الشباب: تنزعجين من ظهور حب الشباب وإزدياد عدد الشوائب المنتشرة في وجهك من رؤوس سوداء، بقع داكنة، آثار حب الشباب الجافة وغيرها من المشاكل التي تفقد بشرتك نقاءها؟

في هذه الحالة، يمكنك مزج ملعقتين من الليمون مع 4 ملاعق من العسل الطبيعي الذي يتميّز بخصائص مطهّرة تساعد على منع تكوّن حب الشباب.