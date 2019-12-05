حيل غريبة تتعلق بالجمال تنجح حقًا!

الخميس 5 ديسمبر 2019

يمكننا الكلام عن حيل الجدّات عندما يتعلّق الأمر بالتنظيف أو بالصحة.



وذلك لأن هذه الحيل مدهشة ونستخدم فيها مواد توظف في أعمال تختلف عن وظيفتها الأساسية.

وهذه الحيل تساعد على اقتصاد المال! خاصة أن منتجات التجميل باهظة الثمن بشكل عام!

إن كنتم تملكون هذه الأغراض في المنزل لن تحتاجوا إلى إخراج أي فلس من جيبكم!

1. ضعي طبقة من الفازلين على النقاط التي تضعين فيها العطر على جسمك. سيدوم العطر لمدة أطول.

2. حين تضعين طلاء الأظافر غطسي أظافرك في وعاء مملوء بالماء البارد جداً حتى يجفّ الطلاء بسرعة.

3. هل بشرتك جافة؟ استعملي المرهم الذي يُستعمل للأطفال لعلاج طفح الحفاض.

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4. هل جلدة رأسك بيضاء جداً وتزعجك حين تفرقين شعرك؟ لا مشكلة ضعي على الفرق القليل من كريم الأساس الملوّن.

5. إذا كان الطقس حاراً جداً ضعي قلم الكحل في الثلاجة لدقيقة قبل استعماله. وإذا كان الطقس بارداً جداً فحمّيه قليلاً بتمريره بسرعة أمام النار.

6. لتدوم الماسكارا طويلاً ضعي طبقة منها على رموشك ثم ضعي القليل من بودرة الأطفال فوقها ثم ضعي الماسكارا مجدداً. سوف تحصلين على رموش طويلة وكثيفة.

7. إذا كانت الجيوب المنتفخة تحت عينيك تزعجك ادهنيها بمرهم البواسير وسوف تختفي حالاً.

8. من الصعب إزالة أحمر الشفاه القوي إزالة تامة. لكن الحل هو بمسحه بالفازلين فيزول تماماً.

9. إذا كان شعرك يتطاير بفعل التأثير الكهربائي للاحتكاك افركيه بورقة من أوراق تنعيم الغسيل.

10. لإزالة البقع الصفراء على أظافرك افركيها بمعجون الأسنان المبيّض.