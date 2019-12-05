شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيتامين "ب 3" وأضرار نقصه بالجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم لعدد كبير من الفيتامينات الهامة للصحة، و فيتامين ب 3، المعروف أيضا باسم النياسين ، هو واحد من ثمانية فيتامينات ب، إنه يلعب دورًا في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، يساعد الجسم على استخدام البروتينات والدهون ، ويحافظ على صحة الجلد والشعر والجهاز العصبي.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك اسماء أخرى لفيتامين ب 3 تشمل النيكوتيناميد وحمض النيكوتين وفيتامين PP .

يطرد الجسم النياسين الذي لا يحتاج إليه في البول حيث لا يخزن الجسم النياسين ، ولذا يجب تناوله في الطعام كل يوم.

المصادر الغذائية التى تحتوى على النياسين ، مثل الأرز البني المطبوخ ، يمكن أن تساعد في منع النقص الذى قد يتعرض له الجسم.

قد يواجه الشخص الذي يفتقر إلى فيتامين ب3 -:

طفح جلدي مصطبغ على الجلد الذي يتعرض لأشعة الشمس.

اللسان الأحمر الساطع.

التعب أو اللامبالاة.

القيء والإمساك والإسهال.

مشاكل الدورة الدموية.

كآبة.

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صداع الراس.

فقدان الذاكرة.

في الحالات الشديدة تحدث الهلوسة.

يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين ب -3 إلى الإصابة بالبلاجرا وهى كلمة إيطالية تعنى الجلد الخشن وهو أحد أمراض سوء التغذية، سببه نقص حامض النيكوتينيك، أو النياسين من الطعام

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات B-3 تشمل:

وجود نظام غذائي منخفض في التربتوفان أو حالة تقلل من قدرة الجسم على تحويل التربتوفان إلى النياسين ، مثل مرض هارتنوب أو متلازمة السرطانات.

نقص التغذية بسبب فقدان الشهية ، ومرض التهاب الأمعاء.

كمية منخفضة من فيتامين B-2 أو B-6 أو الحديد ، لأن هذا يمكن أن يقلل من كمية التربتوفان التي تحول إلى النياسين.

كمية فيتامين ب 3 الموجودة في الطعام لا تسبب آثارًا جانبية، ومع ذلك ، فإن تناول جرعات عالية من فيتامين ب 3 كمكمل غذائى يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة.

الأطعمة التالية هي مصادر جيدة لفيتامين ب -3:

كبد البقر، صدور الدجاج المشوي، سمك السلمون ،الأرز البني المطبوخ، الفول السوداني المحمص الجاف.