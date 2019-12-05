شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة الأوعية الدموية فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوعية الدموية تعد أساس الجسم، وتتعرض في الكثير من الأحيان لبعض المشاكل الصحية التي تزيد من فرص التعرض والإصابة بأمراض عديدة في حالة تعرضها لخلل ما، كالإصابة بالجلطات أو خلل في الدورة الدموية، ولذا فهناك بعض الأعداء التي تعرض الأوعية الدموية للخطر، وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير ووفقا لموقع "webmed".



مشاكل الاوعية الدموية

من أهم النصائح التي تحافظ علي صحة الأوعية الدموية وتحد من تعرضها لأي مشاكل صحية هي تناول أطعمة صحية خالية من الدهون، وأيضا ممارسة الرياضة لتجديد الأوعية الدموية والحد من تعرضها لأي مشاكل في الصحة، والحفاظ علي وزن صحي.

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اعداء الاوعية الدموية

وأكد التقرير أن القيام بعكس هذه النصائح تعرض الأوعية الدموية للخطر، ولذا عليك التعرف علي الأشياء التي تعرض الأوعية الدموية للتلف أو المشاكل الصحية، ولذا عليك التعرف علي هذه الأعداء، ومنها التدخين الذي يتسبب في حدوث انقباض في الاوعية الدموية، وخلل في تحرك الدم بشكل طبيعي.

كما أن مرضي السكر الأكثر عرضة لحدوث العديد من المشاكل الصحية في الأوعية الدموية في حالة عدم الاهتمام به أو عدم الانتباه لنسبته في الدم والحد من تعرضه للارتفاع، فهو يعرض الجدار الداخلي للأوعية الدموية للخطر.