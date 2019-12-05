شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحتاج جسمك لتناول الأوميجا 3؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاوميجا3 هي من المصادر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في إمداده بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أهمية تناول الاوميجا3 للجسم، ولماذا يحتاجه الجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

الاوميجا3 هي إحدى الأحماض الدهنية الهامة للجسم والتي تحافظ علي صحة القلب والمخ من التعرض للمشاكل، كما أنها تساهم في تنظيم ضغط الدم، والحد من تعرضه لارتفاع، كما أنه من العناصر الغذائية الهامة التي تزيد من شعورك بالراحة النفسية، وتقلل فرض الإصابة بالاكتئاب، وأيضا تقلل فرض الاصابة أو تعرض الجسم للإصابة بالتهاب المفاصل أو السرطان.



فوائد الاوميجا3

كما أن الاوميجا3 تساهم بشكل كبير في تجنب تعرض الجسم لارتفاع درجة الحرارة، والتعرض للالتهابات، أو التورم، أو الإصابة بالألم، وهذا يجعل الأوميجا3 من المصادر الغذائية الهامة للجسم.

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جسمك لا يستطيع إنتاج الاوميجا3 بمفردة، ولذا ينصح جميع الأطباء بضرورة تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام، أو تناوله كحبوب لإمداد الجسم بما يحتاجه من هذا العنصر الهامة، ومن الأطعمة المتوفر بها الأوميجا3 الأسماك كالتونا وعين الجمل والسبانخ والبروكلي والخيار، ولذا عليك الاهتمام بتناول هذه الأطعمة للحصول على هذه الفوائد.



فوائد الاوميجا3 علي الجسم

ومن أهم الفوائد التي تحل علي جسم الإنسان عند تناول للأوميجا3، هي الحفاظ علي صحة القلب من التعرض لأ مشاكل به كانسداد الشرايين أو الجلطات، وايضا تحافظ الأوميجا3 علي صحة الأوعية الدموية ومفاصل الجسم والعظام، وتحد من تعرضك للاكتئاب، وتعمل على تنظيم ضغط الدم، والكولسترول.