شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نصاب بارتفاع ضغط الدم فى الصباح أحيانا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتغير معدل ضغط الدم بشكل طبيعي على مدار اليوم ويميل إلى الزيادة في الوقت الذي يستيقظ فيه الشخص، ومع ذلك، بالنسبة لكثير من الناس، قد يكون ضغط الدم مرتفعًا بشكل غير طبيعي في الصباح.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" ارتفاع ضغط الدم في الصباح قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، غالباً ما تحدث هذه الحالات الطبية الطارئة في الساعات الأولى عندما يرتفع ضغط الدم.

وهناك عده أسباب وآثار لارتفاع ضغط الدم في الصباح حيث يشير ضغط الدم إلى القوة التي يضخّ بها القلب الدم حول الدورة الدموية، هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على ضغط الدم، بما في ذلك:

ـ التوتر أو القلق، النشاط البدني، حمية.

ـ عندما يقيس الشخص ضغط دمه ، ستظهر القراءة كرقمين الرقم الأعلى يدل على ضغط الدم الانقباضي، وهو الضغط عند انقباض القلب، يظهر الرقم السفلي ضغط الدم الانبساطي ، وهو مقياس للضغط عندما يرتاح القلب.

ـ يستخدم جهاز مراقبة ضغط الدم وحدة قياس تسمى ملليمتر من الزئبق (مم زئبق) لقياس الضغط داخل الأوعية الدموية، ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 مم.

تشير قراءات تتراوح بين 120/80 ملم زئبق و 139/89 ملم زئبق إلى أن الشخص معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، في حين تشير قراءات أكثر من 140/90 ملم زئبق إلى ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم طوال النهار والليل، و أثناء النوم ، ينخفض ​​ضغط الدم بنسبة 10-30 ٪ ثم يزداد في وقت قريب من اليقظة، عند بعض الأشخاص، قد تكون هذه الزيادة كبيرة ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الصباح.

قد يتعرض الأشخاص الذين لديهم نمط ضغط دم غير طبيعي لخطر المضاعفات ، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، فإن ظهور السكتة الدماغية وغيرها من أحداث القلب الخطيرة يبلغ الذروة في أول 4-6 ساعات بعد الاستيقاظ.

بعض الأسباب المحتملة أيضا لارتفاع ضغط الدم في الصباح تشمل :تناول بعض الأدوية

بعض الناس يتناولون الأدوية الخافضة للضغط للسيطرة على ضغط الدم لديهم ،و قد يشير ارتفاع ضغط الدم الصباحي غير المتحكم فيه إلى وجود مشكلة في نوع أو جرعة هذه الأدوية.

على وجه التحديد ، قد يكون ارتفاع ضغط الدم في الصباح بسبب واحد أو أكثر من العوامل التالية:

أخذ جرعة الدواء منخفضة جدا.

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تناول أدوية قصيرة المفعول أو متوسطة المفعول بدلاً من الأدوية طويلة المفعول.

تناول دواء واحد خافض للضغط بدلا من مزيج من الأدوية.

قد يجد بعض الناس أن تناول الأدوية قبل النوم وليس في الصباح يوفر تحكم أفضل في ضغط الدم، قد يحتاج الآخرون إلى تقسيم الجرعة اليومية ، مع تناول نصف في الصباح ونصف قبل النوم، في بعض الحالات ، قد يحتاج الشخص إلى التغيير إلى نوع آخر من أدوية ضغط الدم تمامًا.

بعض الحالات الطبية قد تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتشمل هذه:

ارتفاع ضغط الدم غير المعالج،أمراض القلب والأوعية الدموية، توقف التنفس أثناء النوم، داء السكري،

اضطرابات الغدة الدرقية، متلازمة كوشينج، الذئبة، تصلب الجلد، أمراض الكلى،

بعض عوامل نمط الحياة يمكن أن تزيد أيضًا من خطر ارتفاع ضغط الدم. الامثله تشمل:

التدخين، تناول نظام غذائي غني بالملح والدهون المشبعة، عدم ممارسة الرياضة.

قبل قياس ضغط الدم يجب اتباع الاتى:

إفراغ المثانة، الراحة والهدوء لمدة 5 دقائق قبل قياس ضغط الدم، تجنب التدخين أو شرب الكحول أو ممارسة الرياضة في غضون 30 دقيقة من قياس ضغط الدم.

عند قياس ضغط الدم:

خذ قراءات في نفس الوقت كل يوم.

الجلوس مستقيم الظهر والساقين، والقدمين مسطحة على الأرض.

ضع الذراع على سطح مستو بحيث يكون الذراع العلوي في مستوى القلب.

ضع الكفة على الذراع بحيث يكون أسفل الكفة أعلى تجعد الكوع مباشرة.

خذ قريتين أو ثلاث قراءات تقريبًا دقيقة واحدة وحساب القيمة المتوسطة.