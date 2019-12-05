شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الشيخوخة المبكرة وكيف تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيخوخة المبكرة تحدث كلما تقدمنا في العمر، حيث تتباطأ العمليات الداخلية لجسمك، من معدل دوران خلايا الجلد إلى الشفاء من التمرين، حيث تستغرق وقتًا أطول لإكمالها، مما يسبب ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والتعب.

قد تكون هذه التغييرات مفاجئة إذا حدثت في وقت أبكر مما كان متوقعًا، وبالتالي مصطلح "الشيخوخة المبكرة"، ومن المستحيل تجنب هذه التغييرات تمامًا وفقا لموقع " healthline "، ولكن هناك طرق لتقليل علامات تقدم العمر في جسمك.

اسباب الشيخوخة المبكرة

هناك عدة عوامل مختلفة لها تأثير مباشر على مدى سرعة ظهور هذه العلامات على جسمك وهى :

التدخين

السموم الموجودة في دخان السجائر يعرض بشرتك للجفاف وبالتالى زيادة فرصة ظهور التجاعيد عليها.

التعرض لأشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس تخترق جلدك بسبب الأشعة فوق البنفسجية، هذه الأشعة تتلف الحمض النووي في خلايا جلدك، مما يسبب التجاعيد.

العوامل الجينية

هناك بعض الحالات الوراثية النادرة جدًا التي يمكن أن تسبب لك علامات الشيخوخة في مرحلة الطفولة والبلوغ المبكر، وتسمى هذه الشروط "بروجيريا".

علامات الشيخوخة المبكرة

تبدو عملية الشيخوخة مختلفة بالنسبة للجميع، ولكن هناك بعض علامات الشيخوخة التي تعتبر "سابقة لأوانها" إذا لاحظتها قبل بلوغك سن الـ 35

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ظهور بقع الشمس

بقع الشمس التى تسمى أيضا بقع الشيخوخة، هي بقع مسطحة على بشرتك الناجمة عن سنوات من التعرض لأشعة الشمس، وقد تتطور هذه البقع شديدة الصبغة على وجهك أو مؤخرة يديك أو ذراعيك، وتميل إلى الظهور في سن الأربعين أو بعده.

تجعد اليدين

بمرور الوقت، تصبح الطبقات العليا من بشرتك أكثر نحافة وتحتوي على عدد أقل من البروتينات الهيكلية مثل الكولاجين والتي تعطي بشرتك شكلها، وقد تبدأ يديك في الظهور بمظهر أكثر هشاشة وعرضة للتجاعيد.

التهاب أو فرط التصبغ على طول الصدر

كثير من الناس يصابون بتغير لونهم على الصدر مع التقدم في السن، فعلى غرار البقع الشمسية، يمكن أن يحدث هذا بسبب تلف الخلايا بسبب التعرض لأشعة الشمس، هذا النوع من فرط التصبغ غير مرتبط دائمًا بالشيخوخة، ولكن يمكن أن يكون نتيجة الأكزيما أو غيرها من الأمراض الجلدية التي تضر خلايا الميلانين في بشرتك.

جفاف الجلد أو الحكة

قد يحدث جفاف فى الجلد أو الحكة، وذلك لأن ترقق الجلد يجعله أكثر عرضة للجفاف، وقد تلاحظ أن بشرتك أصبحت أكثر جفافًا و عرضة للتقشر وأنت تقترب من الأربعينيات من عمرك.

التجاعيد

عند دخولك الثلاثينيات من العمر، تبطئ بشرتك من إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يعطي بشرتك شكلها، والكولاجين هو ما يساعد بشرتك على الانتعاش والبقاء ممتلئ الجسم، ومع وجود كميات أقل من الكولاجين في الجلد ، يصبح من السهل حدوث التجاعيد المرئية وترهلها.

تساقط شعر

يحدث تساقط الشعر مع موت الخلايا الجذعية التي تؤدي إلى نمو جديد في بصيلات الشعر، وتلعب التغيرات الهرمونية والعوامل البيئية وعلم الوراثة والنظام الغذائي الخاص بك دورًا في سرعة حدوث ذلك.