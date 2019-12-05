شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفاصوليا من ضمنها تحافظ على صحة القلب وتقلل دهون الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من العناصر الغذائية المتنوعة لإمداده بالطاقة والحفاظ على الصحة، والبقوليات من العناصر الهامة لكونها مصدر للحصول على البروتين والألياف والفيتامينات التي تقدم العديد من الفوائد الصحية.

والفاصوليا هى أحد أنواع البقوليات والتى تضم البازلاء والفول والعدس وغيرها ، ولكن الفاصوليا تتمتع بالعديد من المميزات التى تجعلها هامة للحصول على البروتين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي الفاصوليا على أحماض أمينية ، وهي المواد الكيميائية التي تتحد لتشكل البروتين وتساعد على بناء العضلات.

الفوائد الصحية للفاصوليامصدر البروتين

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في كل شيء يقوم به الجسم تقريبًا. الفاصوليا عالية في الأحماض الأمينية ، اللبنات الأساسية للبروتين.

والفاصوليا مصدر ممتاز للبروتين للنباتيين كما أنها أقل في السعرات الحرارية والدهون المشبعة من بعض مصادر البروتين الأخرى ، مثل منتجات الألبان.

من المغذيات الغذائية الكثيفة

تحتوي الفاصوليا على العديد من العناصر الغذائية الحيوية ، بما في ذلك الفولات، يمكن أن يساعد الفولات في منع عيوب الأنبوب العصبي في الجنين أثناء الحمل.

تحتوي الفاصوليا المجففة على ما يقرب من ضعف الفولات التي تحتويها الفاصوليا المعلبة ، لذلك من الأفضل طهيها من شكلها المجفف.

وعدم الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك يمكن أن يسبب عدة أعراض ، بما في ذلك:

ضعف، إعياء، خفقان القلب، فقدان الشهية،

تشمل العناصر الغذائية المهمة الأخرى الموجودة في الفاصوليا:

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زنك، حديد، مغنيسيوم

من مضادات الأكسدة

الفاصوليا غنية بنوع من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول، تحارب مضادات الأكسدة آثار الجذور الحرة ، وهي مواد كيميائية تؤثر على مجموعة واسعة من العمليات في الجسم ، من الشيخوخة الجسدية إلى السرطان والالتهابات.

مفيدة لصحة القلب

الأشخاص الذين يستهلكون الفاصوليا قد يكونون أقل عرضة للموت بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي مشكلة صحية أخرى في القلب والأوعية الدموية، فهناك علاقة واضحة بين تناول الحبوب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تشير أبحاث أخرى إلى أن الفاصوليا قد تخفض الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول في الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

انخفاض خطر الاصابة بالسرطان

أظهرت بعض الدراسات أن الفاصوليا تعمل كمضادات للأكسدة ومضادة للالتهابات، هذه الآثار يمكن أن تقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

منع الكبد الدهني

الكبد الدهني هو اضطراب أيضي يحدث عندما تتراكم الدهون في الكبد، تناول الفاصوليا يحسن من تراكم الدهون فى الكبد، فتناول الحبوب قد يحافظ على صحة الكبد ويقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني.