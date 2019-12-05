انخفاض خلايا الدم الليمفاوية يزيد احتمالات الوفاة

كشفت دراسة جديدة أن بعض القراءات من اختبارات الدم الروتينية يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والوفاة المرتبطة به.

وخلال الدراسة التي قام بها فريق من مركز كليفلاند للمستشفيات الجامعية، في أوهايو بالولايات المتحدة، وتم نشرها في 2 ديسمبر/كانون الأول، بدورية JAMA Network Open، حلل الباحثون 12 عاماً من البيانات جمعوها من 31 ألفاً و178 مشاركاً في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية.

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ووجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من الخلايا اللمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، كانوا أكثر عرضة للوفاة، بسبب أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والأنفلونزا.

وأظهر التحليل أن الصلة بين الخلايا الليمفاوية المنخفضة (وهي حالة تسمى لمفاويات الدم) وارتفاع خطر الإصابة بالمرض والوفاة لم تتغير مع تقدم العمر أو عوامل الخطر الشائعة الأخرى.

ومع ذلك، زادت القوة التنبؤية لتأثير عدد الخلايا اللمفاوية المنخفض على المرض ثم الوفاة، عندما أضاف العلماء مقياسين آخرين لخلل الدم؛ أحدهما يتعلق بتوزيع خلايا الدم الحمراء (RDW) والبروتين سي التفاعلي (CRP).